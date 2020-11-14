Баха «Астрахань»: ни в бога, ни в черта

Однажды к Нильсу Бору — знаменитому физику и лауреату Нобелевской премии — приехал журналист и с огромным удивлением увидел прибитую к двери подкову.
– Как же так, — удивился он. — Вы, известный ученый, по мнению коллег обладающий исключительной интуицией — и верите в какие-то приметы?
– Конечно не верю, — ответил Бор. — Но говорят, что приметы действуют даже в отношении тех, кто в них не верит!
Пожалуй, организаторы бахи «Астрахань» имеют железные нервы. А как иначе объяснить тот факт, что страт серьезного ралли общей протяженностью более 400 км они назначили на… пятницу, 13-е!
Мне хотелось еще на завтраке поинтересоваться у спортсменов — как они относятся к выбранной дате, но не решился. На ралли бывает всякое. Потом будут говорить, что сглазил. Каюсь, специально присматривался — станет ли кто-то совершать ритуалы — стучать по дереву или плевать через плечо… Не заметил.
Хотя жизнь показывает, что представители многих опасных профессиях верят в приметы и тщательно соблюдают ритуалы. Гонки — не исключение. Вот ТОП-10, собранных мною примет в автомобильном спорте:
– Нельзя стучать по крыше — к «ушам» (перевороту).
– Нежелательно что-то ставить на крышу автомобиля — шлем, бутылку с водой и т. д.
– Не давать интервью перед стартом. Кстати, пилоты времен Великой отечественной категорически отказывались фотографироваться перед полетом.
– Подходить к машине сбоку или сзади. Во всяком случае — не пересекать будущую траекторию движения. Эта примета действуют и у дальнобойщиков. Считается, что пересекая будущую дорогу, ты как бы обрываешь путь.
– Не ругать автомобиль! Фразы «будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса» — недопустимы. Машина любит и смазку, и ласку.
– Не класть ничего на приборную панель. В этом правиле есть понятная практическая составляющая: движение энергичное, вещица сразу улетит. А коли улетит, то или сломается или под ногу попадет. А может быть и то, и другое.
– Некоторые не бреются перед гонкой. Правило пошло от подводиков: с гигиеной на лодках имелись проблемы, поэтому проще было просто не бриться.
– Шлем нельзя давать кому-то примерить. Очень разумное правило, особенно в коронавирусную эпоху!
– Ступать в кабину с одной и той же ноги. А вот выбор ноги рознится. Одни заходят с правой. Другие считают, что нет ничего зазорного зайти с левой.
– Перед стартом нежелательно разговаривать с дамой и, разумеется, женщине нечего делать в паддоке перед гонкой. Хотя стоит признать, что сейчас слабый пол уже совсем не слаб и выступает в гонках.
– Я всю жизнь в ралли, — рассказывает штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Павлов. — В приметы не верю и, соответственно, не соблюдаю их. Есть нюансы. Среди раллистов считается правилом хорошего тона завтракать в повседневной одежде и лишь затем надевать комбинезон. Но в ралли-рейде все меняется. Протяженность обычного ралли — 15—30 км, ралли-рейда — 200—500 км. Нагрузка колоссальная и люди банально экономят время и силы. Вечером вырубился, утром натянул комбез, позавтракал — и в кабину. Сегодня я не слышал сетований на тему несчастливого числа. Наоборот, все счастливы, что в наше нелегкое время гонка все же состоялась!..
На старт было 30 экипажей Чемпионата России в пяти зачетных категориях, а также 8 машин Турнира Астраханской области. Пролог отменили и очередность старта определило положение в рейтинге чемпионата. Кстати сказать, у действующего чемпиона в категории Т3 Алексея Шмотьего в этот день был день рождения.
Увы, судьба посмеялась — полетел промежуточный вал. Кое-как отремонтировались и добрались до финиша. Шмотьева страховал экипаж Сергея Карякина. Так что оба сильно отстают от лидера в классе — экипажа Логинов/Кожухов.
– На баху Астрахань мы привезли десять машин, — говорит спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Год странный и странные ощущения от чемпионата. Некоторые пилоты толком не ездили в этом году и сейчас только вкатываются. А каждый этап может стать финалом — неизвестно, состоятся ли соревнования в Ульяновске или нет. Поэтому мы максимально серьезно настроены…
Лидеры «ГАЗ Рейд Спорт» — Евгений Суховенко/Кирилл Чапаев на «Газель Next» №207: первые в классе с лидированием в 22 минуты и 9-е в абсолюте. Быстро едут. Миша Шкляев/ Александр Филякин «Газон Садко Next» №300 — вторые в классе грузовиков. С МАN экипажа Ушаков/Простаков идут ноздря в ноздрю — все решат пески второго финального дня.
Действительно, на второй день предусмотрен скоростной участок длиной 213 км и знатные астраханские песочницы — барханы Большой Брат и Африка. А в пятницу тринадцатого ничего страшного не произошло. Вот и верь после этого в приметы!..