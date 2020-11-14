Баха «Астрахань»: ни в бога, ни в черта

Однажды к Нильсу Бору — знаменитому физику и лауреату Нобелевской премии — приехал журналист и с огромным удивлением увидел прибитую к двери подкову.

– Как же так, — удивился он. — Вы, известный ученый, по мнению коллег обладающий исключительной интуицией — и верите в какие-то приметы?

– Конечно не верю, — ответил Бор. — Но говорят, что приметы действуют даже в отношении тех, кто в них не верит!

Пожалуй, организаторы бахи «Астрахань» имеют железные нервы. А как иначе объяснить тот факт, что страт серьезного ралли общей протяженностью более 400 км они назначили на… пятницу, 13-е!

Мне хотелось еще на завтраке поинтересоваться у спортсменов — как они относятся к выбранной дате, но не решился. На ралли бывает всякое. Потом будут говорить, что сглазил. Каюсь, специально присматривался — станет ли кто-то совершать ритуалы — стучать по дереву или плевать через плечо… Не заметил.

Хотя жизнь показывает, что представители многих опасных профессиях верят в приметы и тщательно соблюдают ритуалы. Гонки — не исключение. Вот ТОП-10, собранных мною примет в автомобильном спорте: