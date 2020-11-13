Водителей предупредили об очень циничном методе «развода»

После наезда на препятствие автомобиль получает серьезные повреждения: от пробитых колес до разрушенного картера двигателя. Но «чисто случайно» на месте происшествия оказывается эвакуатор, который предлагает свои услуги. За помощь берут дорого, но водители пострадавших машин по понятным причинам не торгуются.

Как уверяет автор публикации, это не единичная ситуация — циничную и притом предельно опасную схему с глыбой мошенники поставили на поток!

Конечно, можно призывать водителей ко внимательности, но мы прекрасно понимаем, что даже самый зоркий глаз в темноте может не заметить камень серого цвета. Поэтому надежда — только на полицию, которая просто обязана поймать беспринципных любителей легкой наживы.

Кстати, в последнее время дельцов, желающих нажиться на автовладельцах, становится только больше — сказывается накрывший страну «коронакризис». Так, среди прочего, в России еще и начали массово воровать катализаторы автомобилей.