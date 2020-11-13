Баха «Астрахань»: когда смеются боги

Есть старая истина: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах». В нашем текущем короновирусном году боги, наверное, обхахатались. Планы миллиардов людей не просто кардинально изменились. Многие сейчас вообще предпочитают планировать по-минимуму: намечаешь место отпуска в последний рабочий день перед длительным отдыхом и прекрасно понимаешь, что к намеченному сроку ты можешь не выйти на работу. И все, в первую очередь твое начальство отнесется к этому с пониманием! Как говаривали в Древнем Риме — O tempora, o mores! — «О времена, о нравы!»

А как дела с ралли? Да, гонку тоже сократили. Сократили до двух дней и отказались от пролога. Не исключено, конечоно, что программу снизили и из финансовых соображений. В этом году все спортивное автомобильное сообщество не живет, а выживает — соревнований нет, спонсоры закрыли финансовые кубышки. Между тем борьба предстоит жесткая.