Баха «Астрахань»: когда смеются боги

Есть старая истина: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах». В нашем текущем короновирусном году боги, наверное, обхахатались. Планы миллиардов людей не просто кардинально изменились. Многие сейчас вообще предпочитают планировать по-минимуму: намечаешь место отпуска в последний рабочий день перед длительным отдыхом и прекрасно понимаешь, что к намеченному сроку ты можешь не выйти на работу. И все, в первую очередь твое начальство отнесется к этому с пониманием! Как говаривали в Древнем Риме — O tempora, o mores! — «О времена, о нравы!»
А как дела с ралли? Да, гонку тоже сократили. Сократили до двух дней и отказались от пролога. Не исключено, конечоно, что программу снизили и из финансовых соображений. В этом году все спортивное автомобильное сообщество не живет, а выживает — соревнований нет, спонсоры закрыли финансовые кубышки. Между тем борьба предстоит жесткая.
В абсолютном зачете сражаются лучшие гонщики страны: Денис Кротов и Константин Жильцов (Mini John Cooper Works Rally), Алексей Игнатов и Евгений Павлов (ГАЗель Next, команда «ГАЗ Рейд Спорт»), действующий чемпион Андрей Н и Владимир Н (G-Force BARS). Жаль, что на этом этапе не смог принять участие замечательный пилот Владимир Васильев, которого в этом сезоне преследуют неудачи — одна машина сгорела в Дакаре, а вторая заполыхала в астраханских песках еще в сентябре.
В категории серийных внедорожников Т2 (Production) сейчас лидируют Алдис Вилцанс с Александром Горьковым на Toyota Land Cruiser 200. Им не даст расслабиться экипаж Максима Кирпилева с Олегом Тюпенкиным на Porsche Cayenne S.
Явный лидер категории Т4 (Грузовики) — команда «ГАЗ Рейд Спорт». Из Нижнего Новгорода прибыло 6 машин — четыре «ГАЗ Садко Next» и два «ГАЗ Садко 3308». Увы, в этот раз в Астрахань не прибыли команды «КАМАЗ Мастер» и «МАЗ-СПОРТавто». Спортсмены из Набережных Челнов и Минска усиленно готовятся в Дакару, и не смогли вырваться на гонку. Впрочем, в грузовиках есть экипаж Павла Ушакова и Владимира Простакова на MAN TGS (команда ASK VIRAZH) — очень сильные спортсмены из Белгорода, с которым будет непросто справиться нижегородцам.
Команда «ГАЗ Рейд Спорт» также представила четыре машины в зачете R (Рейд-Спорт). В общем, из 34 машин, выступающих в бахе «Астрахань», 10 входят в команду «ГАЗ Рейд Спорт».
– Да, в этом году было мало соревнований, — рассказывает в беседе с «АвтоВзглядом» спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Отменили несколько этапов российского чемпионата, не решились проводить «Шелковый путь». Но мы время зря не теряли. Провели техническое переоснащение наших машин. На трассу выходят спортивные автомобили «ГАЗель Next» второго поколения — на пружинной подвеске. Сейчас вся работа нашего коллектива — инженеров, мастеров и пилотов — будет проверена в боевых условиях.
– Оценить дорожные условия непросто. Могу точно сказать, что они будут кардинально отличаться от сентябрьских. Тогда была жара. Пилоты изнывали от духоты, а песок казался буквально прожаренным после знойного лета — по своим параметрам немного отличался от зыбучего. Сейчас же по ночам «минус», днем термометр переходит в «плюс», но земля каменная. Ралли-рейды сложны тем, что маршрут большой, и важно сохранить машину. Так что результат пока непредсказуем, — подытожил Вячеслав Субботин.
В пятницу пилотам предстоит преодолеть более трехсот километров, из которых две сотни — боевые. Пока в спортивном графике маячит еще один этап Чемпионата России, который предполагают провести в Ульяновске. Но все понимают, что планы в очередной раз могут измениться, и победителей определит Астрахань.
Станет ли баха «Астрахань» финальным этапом Чемпионата России? Никто даже не зарекается. Аннушка, конечно, еще не разлила масло, но может это сделать в любой момент…