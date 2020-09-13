«Золото Кагана»-2020: последний бой — вернулись не все

​– Гонка прошла хорошо, рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Сорт» и руководитель отдела объединенного центра испытаний ГАЗ Михаил Шкляев. Не отлично, но хорошо. В середине дистанции у нас лопнул лист рессоры. Стянули ремнем, но пришлось сбавить скорость, не было возможности прыгать. Зато для попавших в беду экипажей выступили в роли доброй феи — одних вытащили из песка, оставшихся без горючего дотянули до точки сервиса, поделились водой с Куприяновым.

Гонка выдалась очень тяжелая, но мы обошлись без серьезных поломок. Отлично зарекомендовали себя новые шины Michelin — выдержали все боевые дни. Очень понравились, как на трассе, так и в песках. Эта гонка стала проверкой для двигателя ЯМЗ 534. У него изменили характеристики и, пожалуй, нашли идеальный вариант настроек. Двигатель на верхах стал немного меньше блистать, но полка момента стала огромной. В песках иногда казалось, что мотор сейчас заглохнет, но нет, тянет спокойно. Этот мотор устанавливается на серийные ГАЗ «Садко Некст», на автомобили ПАЗ и на генераторы электростанций — очень широкая область применения. Мы заняли восьмое место среди грузовиков. Причем в Астрахань приехали победители и призеры Дакара — одни из лучших пилотов мира в категории грузовиков ралли-рейда.

В такой компании восьмое место — результат достойный. Опять же 18-е место в общем зачете из 60 машин (включая спортивные прототипы) для грузовика, который создан на серийных узлах и агрегатах — очень неплохо.