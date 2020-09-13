«Золото Кагана»-2020: последний бой — вернулись не все

Непосвященному зрителю покажется, что это облегчает прохождение маршрута — рули по старым следам и радуйся жизни. Но нет, в предыдущий день машины выступили в роли гигантского миксера, основательно взболтав песок. В результате застревали даже те, кто ранее легко проходил барханы.
– Сегодня мы провалились в линзу (так гонщики называют область сухого мелкого песка), рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. Машина мгновенно ушла в песок ниже рамы. Хорошо, что за нами шел «ГАЗ Садко Некст» Михаила Шкляева — вытащили. Но и им сложно было подъехать, чуть сами не сели.
В аварию попал спортивный газодизельный КАМАЗ под управлением Сергея Куприянова. Он пытался обогнать МАЗ, но тот его упорно не пропускал. Логика водителя непонятна. Пикантность ситуации в том, что в предыдущий день именно Куприянов поднимал этот упавший на бок МАЗ. Улучив удачный, вроде бы момент, Куприянов решил срезать и обогнать. Впереди оказалась глубокая рытвина, которая даже спортивному КАМАЗу оказалась не по зубам. Машина уткнулась носом и прямо так, на кабине, проехала несколько метров.
Очень жаль, что этот момент не попал на видео. В результате слегка разбили мордаху, пробили радиатор. На месте залепили радиатор, залили всю свою воду и собрали воду у всех проезжавших мимо машин. Кстати, на вечернем награждении экипаж Куприянова получил специальный приз за взаимопомощь на дороге — именно за помощь МАЗу. Стоит отметить джентельменское поведение Сергея Куприянова — на награждении он не стал упоминать о странных действиях водителя МАЗ, из-за которых, по большому счету, и произошла авария.
Машины ломались не только из-за аварий, сказывалась тяжелейшая нагрузка гонки.
– Только в финальный день мы преодолели тысяч пять кочек, — рассказывает штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Павлов. Даже если будешь жалеть машину и сгладишь четыре тысячи трамплинов, то тысяча все равно останется. Вот и представьте, что должен выдержать автомобиль за тысячу прыжков всего за один гоночный день. А наша «Газель» прошла этот день без поломок.
В попытках найти новую дорогу, некоторые участники сворачивали в сторону и шли рядом с маршрутом. Такая тактика — всегда риск. Проложенный маршрут прописан, штурман видит ямы и канавы, предупреждает пилота. Мчась рядом, есть возможность легче форсировать непотревоженные пески, но перед машиной может внезапно появиться препятствие…
– Гонка прошла хорошо, рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Сорт» и руководитель отдела объединенного центра испытаний ГАЗ Михаил Шкляев. Не отлично, но хорошо. В середине дистанции у нас лопнул лист рессоры. Стянули ремнем, но пришлось сбавить скорость, не было возможности прыгать. Зато для попавших в беду экипажей выступили в роли доброй феи — одних вытащили из песка, оставшихся без горючего дотянули до точки сервиса, поделились водой с Куприяновым.
Гонка выдалась очень тяжелая, но мы обошлись без серьезных поломок. Отлично зарекомендовали себя новые шины Michelin — выдержали все боевые дни. Очень понравились, как на трассе, так и в песках. Эта гонка стала проверкой для двигателя ЯМЗ 534. У него изменили характеристики и, пожалуй, нашли идеальный вариант настроек. Двигатель на верхах стал немного меньше блистать, но полка момента стала огромной. В песках иногда казалось, что мотор сейчас заглохнет, но нет, тянет спокойно. Этот мотор устанавливается на серийные ГАЗ «Садко Некст», на автомобили ПАЗ и на генераторы электростанций — очень широкая область применения. Мы заняли восьмое место среди грузовиков. Причем в Астрахань приехали победители и призеры Дакара — одни из лучших пилотов мира в категории грузовиков ралли-рейда.
В такой компании восьмое место — результат достойный. Опять же 18-е место в общем зачете из 60 машин (включая спортивные прототипы) для грузовика, который создан на серийных узлах и агрегатах — очень неплохо.
Победителем в абсолютном зачете стал экипаж Кротов/Цыро на BMW X3. В категории R экипаж Евгения Суховенко и Дениса Чапаева на спортивной «Газель Некст» не оставил никаких шансов соперникам — уверенное первое место.
– Гонка после такого длительного перерыва — тяжелое испытание и для экипажей и для машин, — сказал руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Ралли «Золото Кагана» встряхнуло весь наш спортивный мир. Победители счастливы. Даже те, кому Фортуна сегодня не благоволила, все равно не выглядят удрученными. Мы наконец-то вздохнули полной грудью, начались гонки, жизнь продолжается!
Будем готовиться к ралли «Сталинград», которое должно пройти в середине октября.