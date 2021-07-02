Ралли «Шелковый путь-2021»: проблема не в километрах

Омск называют третьей российской столицей. К слову, именно здесь в 1919—1920 годах находилось правительство Колчака. А поскольку адмирал имел статус Верховного правителя России, то и столицей государства считался Омск. Некоторые историки полагают, что по этой причине после революционных событий начала прошлого века новая власть намеренно принижала статус города и доминировать стал Новосибирск (в то время Новониколаевск). Как бы то ни было, но «Шелковый путь-2021» стартовал именно отсюда.
Новый маршрут обещает быть интересным. Два дня он идет по территории России, в том числе в окрестностях знаменитого Чуйского тракта. Затем уходит в Монголию и финиширует в Улан-Баторе. Настоящим испытанием для спортсменов станет двухдневный марафон, где, согласно регламенту, помощи от команды нет. Спортсмены самостоятельно ремонтируют и обслуживают свои машины. В в этот момент все равны. Даже арабский принц и миллиардер Язид Аль-Раджи засучивает рукава, берет в руки гаечные ключи и крутит гайки.
Кстати именно лидер Кубка мира Язид Аль-Раджи — основной претендент на победу в «Шелковом пути». Он неудачно выступил две недели назад в «Ралли Казахстан-2021» и намерен наверстать упущенное. Побороться придется, ведь в соперниках у него лучшие пилоты планеты. Есть явные претенденты, а есть и «темные лошадки», которые неожиданно становятся лидерами.
Таковыми, в частности, эксперты считают спортсменов команды «ГАЗ Рейд Спорт». Действующий чемпион России Евгений Суховенко и его сокомандник Алексей Игнатов выступают на спортивных «Газель NN» и готовы сразиться с фаворитами — не взирая на чины и звания.
– После «Ралли Казахстан» прошло всего две недели, но мы все же смогли подготовить спортивные машины и доставить их в Омск, — рассказывает порталу «АвтоВзгляд» спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — На наших машинах исследуется надежность и жизнеспособность серийных узлов и агрегатов. Таким образом завод ГАЗ изучает верность конструкторских решений. При введении новшеств, многие «детские болезни» проявляют себя уже на спортивных соревнованиях и удается их заранее обдумать и излечить…
О своих намерениях участвовать заявили 47 экипажей на внедорожниках, причем треть из них выступает на мотовездеходах. Внушительный зачет в категории грузовиков.
Ралли «Шелковый путь» — этап мотоциклетного чемпионата мира FIM по ралли-рейдам. Прибыло 25 мотогонов и основная борьба ожидается между заводскими командами Yamaha, KTM и Husqvarna. Одни приезжают за победой, другие — проверить себя. В этом году на ралли «Шелковый путь» впервые проходит зачет G-Moto Challenge — мотоциклисты едут самостоятельно, без технической поддержки. В этом супетрудном зачете участвует семь мотогонов, из которых одна девушка — Анастасия Ленева из Беларуси.
Первый участок проложен между Омском и Новосибирском. Скоростная трасса не очень велика — всего 87 км. Однако большие перегоны. По дорогам общего пользования машинам нужно преодолеть 670 км. Впрочем, протяженность скоростной трассы — не показатель.
Трасса проходит по непростым песчаным и грунтовым дорогам. Организаторы могут придумать навигационные ловушки, так что расслабляться не стоит. Простых дней на таком суровом ралли, как «Шелковый путь», не бывает…