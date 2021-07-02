Ралли «Шелковый путь-2021»: проблема не в километрах

Омск называют третьей российской столицей. К слову, именно здесь в 1919—1920 годах находилось правительство Колчака. А поскольку адмирал имел статус Верховного правителя России, то и столицей государства считался Омск. Некоторые историки полагают, что по этой причине после революционных событий начала прошлого века новая власть намеренно принижала статус города и доминировать стал Новосибирск (в то время Новониколаевск). Как бы то ни было, но «Шелковый путь-2021» стартовал именно отсюда.

Новый маршрут обещает быть интересным. Два дня он идет по территории России, в том числе в окрестностях знаменитого Чуйского тракта. Затем уходит в Монголию и финиширует в Улан-Баторе. Настоящим испытанием для спортсменов станет двухдневный марафон, где, согласно регламенту, помощи от команды нет. Спортсмены самостоятельно ремонтируют и обслуживают свои машины. В в этот момент все равны. Даже арабский принц и миллиардер Язид Аль-Раджи засучивает рукава, берет в руки гаечные ключи и крутит гайки.

Кстати именно лидер Кубка мира Язид Аль-Раджи — основной претендент на победу в «Шелковом пути». Он неудачно выступил две недели назад в «Ралли Казахстан-2021» и намерен наверстать упущенное. Побороться придется, ведь в соперниках у него лучшие пилоты планеты. Есть явные претенденты, а есть и «темные лошадки», которые неожиданно становятся лидерами.