Ралли «Шелковый путь-2021» заблудилось на танковом полигоне

На первый день организаторы предусмотрели небольшой скоростной участок — всего 87 км. Однако до него еще нужно было добраться по дорогам общего пользования, а затем проследовать в Новосибирск. Общий километраж дня приблизился к 700 км. Много! Особенно с учетом того, что технику нужно подготовить к следующему дню. Механики обычно не видны в тени экипажей, но работа на ралли у них просто адская. Вечером и ночью готовят машины, а затем пытаются урвать драгоценные минуты сна, болтаясь в кресле машины на перегонах между бивуаками.

Первый день продолжительного ралли обычно ничего не решает. Пилоты вкатываются, оценивают технику и соперников. Явный лидер ралли — Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии — неожиданно пришел вторым. Впрочем, он сразу сказал, что именно так и планировал — следующий день лучше идти по чьим-то следам, чем самому прокладывать путь. Сложно сказать, действительно ли все шло по плану, или Язид таким образом решил оправдать свой проигрыш.

Первым пришел экипаж Дениса Кротова. Третье место занял Герлен Шишери, за ним — Владимир Васильев, Жером Пелиш на пятом. А потом следует сразу три российских гонщика — Павел Лебедев, Сергей Карякин и Алексей Игнатов. Таким образом, в первой десятке зачета внедорожников на финише стартового дня ралли «Шелковый путь» оказались сразу пять россиян!