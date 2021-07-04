Ралли «Шелковый путь-2021» заблудилось на танковом полигоне

На первый день организаторы предусмотрели небольшой скоростной участок — всего 87 км. Однако до него еще нужно было добраться по дорогам общего пользования, а затем проследовать в Новосибирск. Общий километраж дня приблизился к 700 км. Много! Особенно с учетом того, что технику нужно подготовить к следующему дню. Механики обычно не видны в тени экипажей, но работа на ралли у них просто адская. Вечером и ночью готовят машины, а затем пытаются урвать драгоценные минуты сна, болтаясь в кресле машины на перегонах между бивуаками.
Первый день продолжительного ралли обычно ничего не решает. Пилоты вкатываются, оценивают технику и соперников. Явный лидер ралли — Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии — неожиданно пришел вторым. Впрочем, он сразу сказал, что именно так и планировал — следующий день лучше идти по чьим-то следам, чем самому прокладывать путь. Сложно сказать, действительно ли все шло по плану, или Язид таким образом решил оправдать свой проигрыш.
Первым пришел экипаж Дениса Кротова. Третье место занял Герлен Шишери, за ним — Владимир Васильев, Жером Пелиш на пятом. А потом следует сразу три российских гонщика — Павел Лебедев, Сергей Карякин и Алексей Игнатов. Таким образом, в первой десятке зачета внедорожников на финише стартового дня ралли «Шелковый путь» оказались сразу пять россиян!
— После того, как проскакали по танковому полигону, начались скоростные дорожки, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Ехали хорошо, но пыли очень много. Обгоны — сложные. Мчишься в облаке пыли и практически ничего не видишь. В самом конце участка у нас спустило колесо, но не стали терять время, так и домчались на спущенном. В целом результатами довольны. Войти в десятку лучших на Кубке мира — почетно!..
В категории Т3 (легкие прототипы) неожиданную победу одержал дебютант «Шелкового пути» Павел Лебедев в паре с опытным штурманом Кириллом Шубиным. Они легко обогнали лидеров Кубка мира FIA ралли-рейдам — испанцев Фернандо Альвареса и Хосе Пена Кампо.
— Скоростной участок небольшой и принципиально важно оперативно и точно решить все навигационные задачи, — рассказывает порталу «АвтоВзгляд» штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Павлов. — Малейшая ошибка приводит к потере нескольких минут. А на таком расстоянии — всего 87 километров — это определяет результат этапаю…
А вот в категории Т3 российские гонщицы не смогли продемонстрировать высокие результаты. Опытная и именитая Мария Опарина заняла только 10-е место. У Анастасии Нифонтовой барахлила машина, она на 11-м.
— У меня есть опыт езды по танковым полигонам, но здесь полигон оказался достаточно странным, — делится впечатлениями Мария Опарина. — Поначалу меня выбило из колеи то, что на кочках машина шла в какой-то разнос. Мне не получалось ее поймать. Кое-как справились с рулежкой, как на восьмом километре потерялись!
И потерялись так, что кружили вместе с 10—14 другими автомобилями. Была огромная пылища и я все время переживала, что может произойти столкновение. Машины двигались по этому полю абсолютно хаотично, пересекая различные рвы и бетонные препятствия.
В конечном итоге решенили доехать обратно до той точки, от которой отбились, но которую хорошо помнили. И уже дальше в спокойном темпе, выдохнув, мы нашли выход. На этих метаниях потеряли минут пятнадцать. А уже после завершения первого спецучастка узнали, что в этом месте заблудилось большинство участников! Нухотя бы не так обидно…
В зачете Т4 первым стал екатеринбуржец Сергей Карякин, обогнавший ближайших соперников на пять с половиной минут. В грузовиках идет борьба между «КАМАЗ-МАСТЕР» и «МАЗ-СПОРТавто». Это заводские команды, которые создали настоящие спортивные болиды, имеющие мало общего с серийной продукцией. От них принципиально отличается заводская команда «ГАЗ Рейд Спорт».
— В наших машинах используются серийные узлы и агрегаты, которые устанавливают на конвейере, — говорит руководитель грузового подразделения команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. —Таким образом завод проводит тестирование жизнеспособности как отдельных деталей и узлов, так и технических решений. Например, сейчас в экстремальных условиях гонки мы проверяем работу новых технических колодок, созданных специально для наших грузовиков. Если все пройдет безупречно, то в дальнейшем такие колодки будут ставить на серийную продукцию…
Второй день ралли «Шелковый путь» пройдет между Омском и Новосибирском в окрестностях знаменитого Чуйского тракта. Общая протяженностью 582 километра, из которых 133 км — скоростной участок.