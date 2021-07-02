Как глобальная трансформация корейской Kia скажется на кошельках российских водителей

Правда, в отличие от других марок, громкими заявлениями о полном отказе от ДВС к конкретному сроку не пригрозили. Что моторизованных россиян, для значительной части которых машины бренда стали и первой приличной иномаркой, и просто первым (а для многих — и вторым, и третьим, etcetera) автомобилем, должно порадовать.
Более, того представители компании всячески подчеркивают, что по-прежнему остаются в массовом сегменте, не претендуя на премиальность, а значит и не планируя поднимать цены до заоблачных.
Но это не значит, что цена корейских автомобилей со сменой логотипа не измениться. Дело в том, что глобальная трансформация Kia подразумевает и серьезный технологический прорыв, который коснется даже сверхбюджетного и сверхпопулярного семейства Rio. Так, для начала тачскриновый экран мультимедийки появится лишь в ряде его комплектаций, но в ближайшие пару лет — во всех!
Впрочем, эта новация коснется практически всего модельного ряда, Kia в принципе планирует сделать доступнее и шире возможности мультимедийных систем своих автомобилей.
В большее число комплектаций войдут проекционный дисплей, электронная панель приборов и широкоформатные экраны мультимедиа. Что, само собой, автоматически приведет к их удорожанию. Другое дело, что вместе с ценой возрастет и ценность «корейцев» для их владельцев, повседневная жизнь которых станет удобнее и комфортнее.
И я бы даже сказал — безопаснее, поскольку столь же широко компания планирует оснащать свои транспортные средства автопилотом второго уровня (пока им могут похвастать лишь топовые версии нескольких моделей). Да, и это так же скажется на цене, но тут, на мой взгляд, как раз тот случай, когда потребитель получит «и шашечки, и ехать».
Ну и как вишенка на торте — акцент компании на подключенные автомобили, когда машина будет интегрирована в смартфон своего владельца так, как сейчас в нем «живут» банки, рестораны, коммунальные услуги и миллион других полезных вещей, позволяющих не тратить время на лишние телодвижения (сервис Kia Connect сможет предложить 31 функцию удаленного общения с «железным корейским другом»).
Итак, повторимся, автомобили популярного бренда в результате его новой политики так или иначе ждет подорожание (ведь корейцы даже свои дилерские центры кардинальным образом перестраивают и переформатируют, что не может отразиться на прайсах).
Однако не такое уж и катастрофическое если учесть, что в итоге, как уверены в Kia, ее машины станут для клиентов «источником вдохновения и позитивной энергии, а автомобили — не просто транспортными средствами, а пространством, помогающее раскрыть творческий потенциал».