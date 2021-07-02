Как глобальная трансформация корейской Kia скажется на кошельках российских водителей

Правда, в отличие от других марок, громкими заявлениями о полном отказе от ДВС к конкретному сроку не пригрозили. Что моторизованных россиян, для значительной части которых машины бренда стали и первой приличной иномаркой, и просто первым (а для многих — и вторым, и третьим, etcetera) автомобилем, должно порадовать.

Более, того представители компании всячески подчеркивают, что по-прежнему остаются в массовом сегменте, не претендуя на премиальность, а значит и не планируя поднимать цены до заоблачных.

Но это не значит, что цена корейских автомобилей со сменой логотипа не измениться. Дело в том, что глобальная трансформация Kia подразумевает и серьезный технологический прорыв, который коснется даже сверхбюджетного и сверхпопулярного семейства Rio. Так, для начала тачскриновый экран мультимедийки появится лишь в ряде его комплектаций, но в ближайшие пару лет — во всех!

Впрочем, эта новация коснется практически всего модельного ряда, Kia в принципе планирует сделать доступнее и шире возможности мультимедийных систем своих автомобилей.