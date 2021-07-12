«Шелковый путь»-2021: победу одержал чемпион мира по горным лыжам

Финальный этап ралли прошел по круговому маршруту вблизи Горно-Алтайска. Двое явных лидеров абсолютного зачета — Язид Аль-Раджи и Владимир Васильев — выбыли из гонки, поэтому борьба шла между Денисом Кротовым, Герленом Шишери и Жеромом Пелише.
Герлен Шишери вернулся в ралли-рейды после пятилетнего перерыва. Он выступает на автомобиле Century CR6, работающем биотопливе — это специальный экопроект, который будет продолжен в Дакаре. Герлен лидировал по итогам четырех этапов, и для него было главное — ехать в хорошем темпе и не ломаться. Маршрут пятого дня полностью повторял второй день — у организаторов не было времени что-то менять, использовали уже подготовленные участки. Участок не такой уж большой — всего 133 км. Часть — грунтовые дороги, на которых основную сложность образовывает пыль от мчащихся впереди машин. Вторая часть — глубокие колеи от лесовозов. Хотя многие спортсмены отметили, что после прохождения спортивных грузовиков эти колеи стали гораздо ровнее.
Перед стартом финального этапа россиянин Денис Кротов проигрывал четыре с половиной минуты и имел шансы на победу. Но шансы призрачные — подвеска Century CR6, по сравнению с MINI Cooper Кротова, лучше подходит к финальному этапу трассы. В самом начале Кротов стал догонять Шишери, но тот взвинтил темп и по итогам этапа отвоевал у Кротова еще четыре с половиной минуты.
- После 65-го километра до самого финиша мы шли в пыли грузовика, рассказал «АвтоВзгляду» на финише Денис Кротов. Четыре минуты разницы — с этим автомобилем на этой дороге соревноваться действительно тяжело. На грейдере мы едем быстрее, а когда начались ямы и канавы, с ходом подвески и такими колесами нам его не взять. У нас была чёткая задача, и мы понимали, что делать. Ехали с холодной головой, хотя тут жарко невозможно. Мы сделали ту работу, которую должны были, я надеюсь, все получилось.
В результате французский экипаж стал победителем ралли «Шелковый путь». Герлен Шишери человек талантливый, причем в его активе значительные достижения во многих областях. Начнем с того, что он четырехкратный чемпион мира по фрирайду. В автомобильной области у него также есть достижения:
- в 2003-м году — чемпион Франции по ралли;
- в 2009-м — чемпион мира по ралли -рейдам FIA.
Именно он в 2013-м году первым в мире сделал уникальное сальто на автомобиле. И вот теперь Герлен Шишери и его штурман Александр Винок на прототипе CENTURY CR6 — победители «Шелкового пути» 2021 в абсолютном зачете! На втором месте — экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова на MINI Cooper. Жером Пелише и Паскаль Ларок на автомобиле OPTIMUS — третьи.
Экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова на спортивной «Газель NN» занял второе место среди полноприводных легковых автомобилей в категории Т1.1. Они же — четвёртые в классе Т1 и 16-е в абсолютном зачёте.
- Особенность нашей команды в том, что на спортивных машинах использованы серийные узлы и агрегаты, именно такие устанавливают на конвейере в Нижнем Новгороде, — рассказал «АвтоВзгляду» спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Это принципиальная позиция завода. Таким образом происходит проверка надежности автомобилей, оценивается верность конструкторских решений. После каждого соревнования инженеры завода тщательно исследуют автомобили и при необходимости вносят изменения в конструкцию серийных машин. В спорте состояния равновесия не существует, всегда идет поиск новых решений. В этом сезоне мы стали использовать на спортивных машинах масла Valvoline. Коробка передач гоночного автомобиля раскаляется до 120 С.
Обычные масла при сильном нагреве теряют полезные свойства, что приводит к повышенному износу агрегата. Уже третья гонка демонстрирует, что трансмиссионное масло Valvoline HD AXLE OIL 75W-140 сохраняет смазывающие свойства в пятне контакта и коробка передач продолжает работать даже в условиях запредельных нагрузок. В моторах используем VR1 RACING 10W-60, в гидроусилителя руля — жидкость HD ATF. В радиаторы залили охлаждающую жидкость HD EXTENDED. Эффективность торможения обеспечивает тормозная жидкость Valvoline BRAKE & CLUTCH FLUID DOT 5.1. Также на спортивных автомобилях команды «ГАЗ Рейд Спорт» использованы пластичные смазки Multipurpose Complex Red 2 и Multipurpose MOLY 2. После гонки обязательно проведем дополнительные тесты в лаборатории.
В категории грузовики между собой боролись сильнейше экипажи планеты, победители Дакара. Первое место у Дмитрия Сотникова из Набережных Челнов на новой машине с кабиной К5, второе — у белорусского экипажа Сергея Вязовича, третье — у Антона Шибалова. Вязович боролся до конца, выиграл финальный этап, опередив Сотникова на 75 секунд, но в итоговом зачете догнать лидера так и не смог.
- Сегодня мы рисковали и показали свой максимум на 100%, — рассказал Сергей Вязович. Ехали «на все деньги». До этого мы растягивали себя на все 10 этапов, а когда на 3-м этапе узнали, что их будет пять, то с этим темпом, который сегодня существует между соперниками «МАЗа» и «КАМАЗа», оказалось уже поздно, столько этапов недостаточно. Мы выиграли у Димы на третьем этапе 40 секунд, выиграли сколько-то сегодня, скорее всего, но в итоге повторился результат «Золота Кагана», тот же самый подиум. Здорово, что мы друг за другом тянемся, друг от друга убегаем, едем быстрее автомобильного зачёта. Я получаю удовольствие от таких гонок, когда всё в секундах.
Экипаж Михаила Шкляева и Владимира Моисеева на «ГАЗ Садко Некст 4х4» занял 16 место в зачете грузовиков. И это на серийных машинах среди специально подготовленных грузовых прототипов, победителей Дакара! Следом за ним следуют экипажи Алексей Хлебов/Александр Филякин и Александр Лагута/ Вячеслав Гущин на таких же «ГАЗ Садко Некст 4х4». Все грузовые машины ГАЗ успешно прошли всю дистанцию.
- Любой марафон — это испытание и для машины, и для экипажа, — поделился мнением с «АвтоВзглядом» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов. Важно не только доехать быстро, но сохранить машину. На любой поломке теряешь с таким гигантским трудом отвоеванные секунды, а то и сходишь с дистанции. Именно так произошло с одним из лидеров гонки — в горах на камнях порвал все шины и выбыл из гонки. Наша команда с честью выдержала всю гонку, в том числе и двухдневный марафон. На грузовиках «ГАЗ Садко Некст» 4х4 установлены шины Michelin XZL, на «Газель NN» — BFGOODRICH. Выдержали все — и жуткие каменистые дороги, и броды через горные речки. Вообще получилось так, что все настраивались на пески, а достались камни и проторенные лесовозами тропы. Приходилось по ходу гонки менять тактику.
В категории Т3 победителем стал экипаж Жан-Люк Писсон-Чекальди/Жан Бруси, на втором — Павел Лебедев и Кирилл Шубин, Павел Сильнов и Евгений Загороднюк — третьи.
Серьезная борьбы шла между мотоциклистами. Лидер гонки — Матиас Волкнер (КТМ) — показал второй результат на этапе и сохранил итоговое лидерство. Он — победитель этапа Чемпионата мира FIM. Второе место у Скайлера Хауза (Husqvarna), Франко Каими (HERO) стал третьим.
- Наконец-то день прошел очень хорошо для меня, — сказал Матиас Волкнер. Это была та же самая трасса, что и во второй день, но сегодня она понравилась мне гораздо больше, была более ровной. Спецучасток достаточно короткий, но по нему так классно ехать. Спасибо, Россия. Трассы здесь достаточно быстрые, нужно найти более жёсткие настройки, но в конце концов, мотоцикл реагирует очень хорошо и делает отличную работу. Я счастлив, что приехал на подиум!
К финишному этапу в категории Т4 у Сергея Карякина и Антона Власика было огромное преимущество от ближайшего преследователя Матьё Маргайана — более 40 минут. Поэтому россияне ехали спокойно и аккуратно, показав второй результат этапа и заняв первое место в классе. В зачете квадроциклов не было равных россиянину Александру Максимову на Yamaha 700R — он был первым на всех пяти этапах и заслуженно стал победителем ралли.
В рамках ралли «Шелковый путь» проходило два соревнования. Мотоциклы — второй этап Чемпионата мира FIM. Призеры получили положенные очки в Чемпионате. Автомобили — третий этап Кубка мира по ралли-рейдам. Из-за уменьшения дистанции призеры получили треть положенных очков.
- Мы с пониманием относимся к решению организаторов сократить ралли, — сказал руководитель грузового спортивного подразделения ГАЗ Михаил Шкляев. Иного выхода не было, хорошо уже то, что ралли вообще состоялось. Хотя, конечно, жаль, что маршрут был существенно сокращён. Наша команда хорошо выступает именно на марафонских маршрутах. Соперники ломаются и выбывают из гонки, а автомобили ГАЗ всегда приходят к финишу.