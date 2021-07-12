«Шелковый путь»-2021: победу одержал чемпион мира по горным лыжам

- После 65-го километра до самого финиша мы шли в пыли грузовика, рассказал «АвтоВзгляду» на финише Денис Кротов. Четыре минуты разницы — с этим автомобилем на этой дороге соревноваться действительно тяжело. На грейдере мы едем быстрее, а когда начались ямы и канавы, с ходом подвески и такими колесами нам его не взять. У нас была чёткая задача, и мы понимали, что делать. Ехали с холодной головой, хотя тут жарко невозможно. Мы сделали ту работу, которую должны были, я надеюсь, все получилось.

В результате французский экипаж стал победителем ралли «Шелковый путь». Герлен Шишери человек талантливый, причем в его активе значительные достижения во многих областях. Начнем с того, что он четырехкратный чемпион мира по фрирайду. В автомобильной области у него также есть достижения:

- в 2003-м году — чемпион Франции по ралли;

- в 2009-м — чемпион мира по ралли -рейдам FIA.

Именно он в 2013-м году первым в мире сделал уникальное сальто на автомобиле. И вот теперь Герлен Шишери и его штурман Александр Винок на прототипе CENTURY CR6 — победители «Шелкового пути» 2021 в абсолютном зачете! На втором месте — экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова на MINI Cooper. Жером Пелише и Паскаль Ларок на автомобиле OPTIMUS — третьи.

Экипаж Алексея Игнатова и Евгения Павлова на спортивной «Газель NN» занял второе место среди полноприводных легковых автомобилей в категории Т1.1. Они же — четвёртые в классе Т1 и 16-е в абсолютном зачёте.