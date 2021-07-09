Ралли «Шелковый путь»-2021: двое суток, как один день

Сегодня проблемой оказались большие камни, которые вылетели из-под колес прошедших впереди грузовиков. Понятно, что они не прописаны в дорожной книге, возникают внезапно.
— Летишь по узкой дороге и вдруг прямо посередине валяется каменюка высотой полметра. Над ней не проскочишь, приходится объезжать, а в узких местах снижать ход, — отметил пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов.
После отказа вступать в ралли Язида Аль-Раджи основная борьба в абсолютном зачете развернулась между Владимиром Васильевым, Денисом Кротовым и Герленом Шишери. Специалисты прогнозировали победу Владимира Васильева — российский гонщик прекрасно чувствует себя на подобных трассах. Но нет, ралли-рейды потому и интересны, что результат может измениться даже на последних метрах. Васильев отлично стартанул и увлеченно боролся с Денисом Кротовым за первенство. Но такая активная борьба вышла ему боком. На камнях он прикончил все колеса и выбыл из соревнования. Вот так, марафонский этап для Васильева оказался фатальным. На первое место вырвался Герлен Шишери, за ним Денис Кротов и замыкает тройку лидеров Жером Пелише.
— У нас всё прошло отлично, вчера в броде застряли и ехали потом чуть медленнее, чем можно было, плюс высокогорье, — отметил Денис Кротов на финише марафонского этапа. Сегодня всё без приключений, аккуратно. Подъехали, посмотрели, куда, поехали. Очень спокойно прошли начало, где всё было разбито грузовиками до неузнаваемости. Нам повезло, мы никого не видели на трассе, только стоящие грузовики. Наше кредо «всегда», мы будем стараться победить, а дальше, как получится.
Несмотря на сложности марафонского этапа большинство машин финишировало успешно.
— На марафонском этапе каждая поломка может привести к сходу с дистанции, — пояснил пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов. Наша команда с честью выдержала двухдневный марафон. На грузовиках «ГАЗ Садко Некст» 4х4 установлены шины Michelin XZL, на «Газель NN» — BFGoodrich. Выдержали всё — и жуткие каменистые дороги, и броды через горные речки.
В зачете грузовиков первым стал экипаж Дмитрия Сотникова. Сергею Вязовичу никак не удается его догнать, отстает на шесть минут. А вот Каргинов отстал — при прохождении брода разлетелся вентилятор и пробил решетку радиатора. Без охлаждения не поедешь, на ремонт ушло около часа.
— У многих экипажей возникла сложность последней точкой, — сказал штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Павлов. Но в целом трасса была понятная и не самая сложная для штурмана.
В категории Т4, несмотря на неудачное выступление на третий день, лидирует Сергей Карякин. Он убедительно продемонстрировал свое преимущество, привезя ближайшему сопернику — Матьё Маргайану — тринадцать с половиной минут.
— Этот спецучасток мы уже знали, поэтому где-то пытались проехать быстрее, чем вчера, — отметил Сергей Карякин. Не всюду это получалось. Проехали хорошо, один раз пропустили Васильева, но потом он менял колесо, мы снова от него уехали. На трассе стоял МАЗ, и кто-то из наших. Спецучасток хороший, почему-то сегодня он показался мне немножко другим. У нас всё хорошо с двигателем, он газовый и на высоту над уровнем моря не реагирует.
В итоге Карякин имеет фору перед ближайшим соперником в сорок минут. В финальный день нужно избежать поломок и аварий — победа в кармане. Лидер в зачете квадроциклов Александр Максимов в очередной раз выиграл этап, опередив Рафала Соника. Но польский ветеран и не думает сдаваться.
— Мы впервые едем весь день за внедорожниками и грузовиками, так что я старался был осторожным и не врезаться в камень. Это стало серьёзным испытанием для меня — ехать медленно и аккуратно из-за того, что грузовики натащили колёсами на трассу больших камней. Видимость была хорошая, гораздо приятнее ехать, если сохраняешь осторожность. Сегодня я не купался в реках, я поднялся выше и прошёл брод под углом, как и предполагалось. Так что реки мне понравились. С последней точкой у меня возникли те же проблемы, что и у всех остальных.
Финальный этап Шелкового пути пройдет по круговому маршруту «Горно-Алтайск — Горно-Алтайск» протяжённостью 133 километра. Именно он определит победителей.