Ралли «Шелковый путь»-2021: двое суток, как один день

Сегодня проблемой оказались большие камни, которые вылетели из-под колес прошедших впереди грузовиков. Понятно, что они не прописаны в дорожной книге, возникают внезапно.

— Летишь по узкой дороге и вдруг прямо посередине валяется каменюка высотой полметра. Над ней не проскочишь, приходится объезжать, а в узких местах снижать ход, — отметил пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов.

После отказа вступать в ралли Язида Аль-Раджи основная борьба в абсолютном зачете развернулась между Владимиром Васильевым, Денисом Кротовым и Герленом Шишери. Специалисты прогнозировали победу Владимира Васильева — российский гонщик прекрасно чувствует себя на подобных трассах. Но нет, ралли-рейды потому и интересны, что результат может измениться даже на последних метрах. Васильев отлично стартанул и увлеченно боролся с Денисом Кротовым за первенство. Но такая активная борьба вышла ему боком. На камнях он прикончил все колеса и выбыл из соревнования. Вот так, марафонский этап для Васильева оказался фатальным. На первое место вырвался Герлен Шишери, за ним Денис Кротов и замыкает тройку лидеров Жером Пелише.

— У нас всё прошло отлично, вчера в броде застряли и ехали потом чуть медленнее, чем можно было, плюс высокогорье, — отметил Денис Кротов на финише марафонского этапа. Сегодня всё без приключений, аккуратно. Подъехали, посмотрели, куда, поехали. Очень спокойно прошли начало, где всё было разбито грузовиками до неузнаваемости. Нам повезло, мы никого не видели на трассе, только стоящие грузовики. Наше кредо «всегда», мы будем стараться победить, а дальше, как получится.