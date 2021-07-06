Ралли «Шелковый путь-2021»: в воде брода нет

Третий день гонки стал первым в марафонском этапе. Протяженность его невелика — всего 133 километра. Однако большой лиазон — 411 км, так что отдохнуть точно не получится. Особенность марафонского этапа в том, что в эти два дня экипажи рассчитывают только на свои силы. Ремонт и обслуживанием машины — самостоятельно. Не важно кто ты — наследный принц или простой работяга. Засучивай рукава и бери к руки гаечные ключи.

– Особенность этого этапа в том, что много каменистых участков, — рассказывает штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Павлов. — Мы обуты в отличные шины BFGOODRICH. Чем они хороши: можно стравить и ехать на низком давлении по песку. Но на камнях все равно нужно быть крайне аккуратным. Если убьешь колесо, то на все два дня только две запаски, больше взять не откуда…

В абсолютном зачете лучшее время у Дениса Кротова. И это несмотря на то, что Кротов встал в глубоком броде и еле из него выбрался.

– Колеса целы — это самое главное, — говорит Кротов. Камней просто море, мы ехали «шагом» в начале. Я так понимаю, вся «железная дивизия» (мотогоны — прим ред.) нам «воткнет», потому что они там идут ходом. Завтра будет второй раз по тому же покрытию. Мы неудачно заехали в один брод — быстровато, пустили волну на капот, остановились там, но в целом все хорошо…