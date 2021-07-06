Ралли «Шелковый путь-2021»: в воде брода нет

Третий день гонки стал первым в марафонском этапе. Протяженность его невелика — всего 133 километра. Однако большой лиазон — 411 км, так что отдохнуть точно не получится. Особенность марафонского этапа в том, что в эти два дня экипажи рассчитывают только на свои силы. Ремонт и обслуживанием машины — самостоятельно. Не важно кто ты — наследный принц или простой работяга. Засучивай рукава и бери к руки гаечные ключи.
– Особенность этого этапа в том, что много каменистых участков, — рассказывает штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Павлов. — Мы обуты в отличные шины BFGOODRICH. Чем они хороши: можно стравить и ехать на низком давлении по песку. Но на камнях все равно нужно быть крайне аккуратным. Если убьешь колесо, то на все два дня только две запаски, больше взять не откуда…
В абсолютном зачете лучшее время у Дениса Кротова. И это несмотря на то, что Кротов встал в глубоком броде и еле из него выбрался.
– Колеса целы — это самое главное, — говорит Кротов. Камней просто море, мы ехали «шагом» в начале. Я так понимаю, вся «железная дивизия» (мотогоны — прим ред.) нам «воткнет», потому что они там идут ходом. Завтра будет второй раз по тому же покрытию. Мы неудачно заехали в один брод — быстровато, пустили волну на капот, остановились там, но в целом все хорошо…
Лидер прошлого этапа Владимир Васильев отстал на 56 секунд: пилот пробил колесо и был вынужден его менять. У него на следующий день осталась всего одна запаска. Были технические проблемы и у Герлена Шишери, он третий. По итогам трех дней лидирует Владимир Васильев.
В категории грузовиков на первых двух местах «КАМАЗ-МАСТЕР» (Каргинов и Николаев), белорус Вязович — на третьем. Этап достался Вязовичу тяжело — оторван демпфер, повреждены колеса. Сотников на новом спортивном КамАЗе занял пятое место.
– Броды мы старались преодолевать аккуратно, поскольку вспомнился опыт бродов с круглыми камнями, которые поднимаются и можно повредить вентилятор или еще что-нибудь, — комментирует ход гонки Дмитрий Сотников. — На бродах выиграть сложно, зато можно что-нибудь сломать. Трасса коварная, тут нужно найти баланс между навигацией и скоростью, чтобы ничего не пропустить. Этап марафонский, машину нужно было сохранить. Сегодня она отработала очень хорошо. Конечно, мы расстроены из-за Монголии, поскольку были обещаны длинные интересные спецучастки, мы настроились на борьбу, хотелось машину попробовать на всех типах покрытия, особенно в песке, по бездорожью, но безопасность превыше всего, я поддерживаю организаторов. Тут ничего не поделаешь, в мире все сейчас живут в непонятной ситуации. Хорошо, что ралли вообще состоялось…
На третий день начались потери среди мотоциклистов. Выбыл из соревнования талантливый пилот Yamaha Росс Бранч — на 45-м километре поломался вроде бы не ломающийся японский двигатель. Эндрю Шорт (Hero) Жоаким Родригеш (Yamaha) заглохли в глубоком броду.
В квадрозачете лидирует россиянин Александр Максимов. Известный польский пилот Рафалу Сонику проиграл и третий этап. Сейчас он отстает на 15 минут, однако не теряет присутствия духа:
– Очень хороший спецучасток, — иронизирует гонщик. — Я поплавал в реке, получил массу удовольствия, поскольку вода в реке прозрачная, чистая горная, что само по себе уже прекрасно!..
Завтра — второй этап марафона.