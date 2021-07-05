Коронавирус отправил «Шелковый путь»-2021 в нокаут

При прокладывании маршрута «Шелкового пути» организаторы с какой-то иезуитской извращенностью предусмотрели длительные лиазоны. В первый день скоростной участок 87 километров, а общий пробег — целых 700. На второй день ралли скоростной участок всего 133 километра, а общий пробег — 582 км. Каравану ралли нужно упаковаться, пробежать пол тысячи километров, распаковаться и, собственно, заняться своей работой — организовывать бивуак, готовить машины к следующему гоночному дню.
В начале были быстрые скоростные дорожки, — рассказал «АвтоВзгляду» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. По ним не едешь, а летишь. А затем дорога изменилась кардинально — глубокие колеи, пробитые лесовозами. Местные сказали, что нам повезло — дождей не было. По заполненным канавам вряд ли смогли бы пройти даже грузовики. Во время хороших дождей заливает так, что грузовик-лесовоз едет по окна в воде. Но мы прошли по суше.
На старт второго дня Владимир Васильев вышел четвертым, но на финише спецучастка стал первым, опередив ставшего вторым Герлена Шишери.
Язид Аль-Раджи, проиграв в первый день минуту Денису Кротову, сказал, что именно так и планировал. Дескать, не охота для всех прокладывать маршрут. Он действительно смог догнать Кротова, но проиграл Васильеву почти четыре минуты.
В категории Т3 лучший результат показал экипаж Анастасии Нифонтовой и Екатерины Жадановой. Если в первый день их BRP Can-Am Maverick хандрил, то на второй показал себя как надо. В тридцати семи секундах позади российского женского экипажа следует Жан-Люк Писсон, ещё в десяти секундах — Павел Лебедев. Кучно идут!
В категории Т4 явный лидер — Сергей Карякин. Он выиграл уже два этапа. Эугенио Амос отстает от него на восемь минут, а Остин Джонс — на девять с лишним. В категории квадроциклов опять победил Александр Максимов. Поляк Рафал Соник отстает от него на 15 минут.
К вечеру участники прибыли в лагерь. Нужно было подготовиться к третьему, финальному дню в России, после чего ралли пересекает границу и соревнования продолжаются в Монголии. И тут как гром с ясного неба — Монголия закрыла границу! Официальная версия такова: в Монголии скачок заболеваемости, больницы переполнены. На фоне такого бедствия проводить ралли небезопасно и неэтично. Дальше — больше. Оказывается в Монголии прошли народные волнения, и ехать туда не стоит, в том числе по этой причине.
И как вишенка на торте — обнаружили бубонную чуму на прилегающих к России территориях. В общем, тщательно продуманный план ралли рассыпался, как карточный домик. Организаторы посыпали голову пеплом и поясняли, что их вины в случившемся нет. Основная ошибка в том, что в наше лихое короновирусное время они все же решились проводить ралли. Все участники их прекрасно понимали, но обида все же осталась. Оно и понятно: вложены колоссальные средства — подготовка, стартовые взносы, перевозка и прочее — и все псу под хвост!
Обсуждали различные варианты продолжения ралли, в результате остановились на укороченном сюжете. Вместо 10 дней гонка продлится только пять. Последующие три дня пройдут на Алтае. Двухдневный марафонский этап, в ходе которого экипажи самостоятельно обслуживают машины. И финальная гонка — в окрестностях Горно-Алтайска.
Мы с уважением относимся к решению организаторов, — прокомментировал «АвтоВзгляду» спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. В такой ситуации нет решения, устраивающего всех. Нужен компромисс. В этом году «Шелковый путь» оказался гораздо короче, но это не означает, что ралли будет легче. Нужно сражаться в полную силу!
Однако выяснилась еще одна проблема. Усеченный вариант ралли по километражу не попадает под регламент Кубка мира. В результате из этапа Кубка мира «Шелковый путь» становится обычной коммерческой гонкой. И вряд ли это устроит лидеров. Статус ралли значительно снижен.
На третий день запланирован скоростной участок в 133 километра, но добираться до него — 411 км.