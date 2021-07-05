Коронавирус отправил «Шелковый путь»-2021 в нокаут

В категории Т3 лучший результат показал экипаж Анастасии Нифонтовой и Екатерины Жадановой. Если в первый день их BRP Can-Am Maverick хандрил, то на второй показал себя как надо. В тридцати семи секундах позади российского женского экипажа следует Жан-Люк Писсон, ещё в десяти секундах — Павел Лебедев. Кучно идут!

В категории Т4 явный лидер — Сергей Карякин. Он выиграл уже два этапа. Эугенио Амос отстает от него на восемь минут, а Остин Джонс — на девять с лишним. В категории квадроциклов опять победил Александр Максимов. Поляк Рафал Соник отстает от него на 15 минут.

К вечеру участники прибыли в лагерь. Нужно было подготовиться к третьему, финальному дню в России, после чего ралли пересекает границу и соревнования продолжаются в Монголии. И тут как гром с ясного неба — Монголия закрыла границу! Официальная версия такова: в Монголии скачок заболеваемости, больницы переполнены. На фоне такого бедствия проводить ралли небезопасно и неэтично. Дальше — больше. Оказывается в Монголии прошли народные волнения, и ехать туда не стоит, в том числе по этой причине.

И как вишенка на торте — обнаружили бубонную чуму на прилегающих к России территориях. В общем, тщательно продуманный план ралли рассыпался, как карточный домик. Организаторы посыпали голову пеплом и поясняли, что их вины в случившемся нет. Основная ошибка в том, что в наше лихое короновирусное время они все же решились проводить ралли. Все участники их прекрасно понимали, но обида все же осталась. Оно и понятно: вложены колоссальные средства — подготовка, стартовые взносы, перевозка и прочее — и все псу под хвост!