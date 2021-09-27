Ралли «Симбирский тракт-2021»: дождь испугал организаторов, но не гонщиков

«Наши грузовики прошли всю дистанцию без проблем», — рассказал «АвтоВзгляду» руководитель грузового направления команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — То, что дистанцию сократили, нас не особо радует. Мы демонстрируем хорошие результаты на длительных марафонах. Например, на ралли «Африка Эко Рейс» наш «ГАЗ Садко Некст» попал в серьезную аварию. Никто не верил, что мы сможем продолжить путь, но за одну ночь механики совершили, казалось бы, невозможное — полностью восстановили машину. В результате ГАЗ без проблем проехал еще около двух тысяч километров и финишировал в Дакаре.

Разумеется, очень уверенно на трассе «Симбирский тракт» чувствовали себя машины «КАМАЗ-МАСТЕР». Напомним, из Набережных Челнов прибыло три экипажа — Эдуарда Николаева, Антона Шибалова и Богдана Каримова. Последний — молодой гонщик, которого преследуют неудачи из-за поломок.

Команда «КАМАЗ-МАСТЕР» вообще в спортивном сообществе стоит особняком. Это какое-то закрытое сообщество, и спортсмены между собой называют их «сектой». Если все участники гонок между собой общаются, то камазовцы избегают разговоров. Они чем-то напоминают советских туристов, выезжающих за границу во времена железного занавеса: минимум посторонних контактов и разговоров, о своей команде говорят мало и только исключительно хорошо. Поэтому узнать реальную информацию не так уж просто.

Случайно, через третьи уши, обозревателю «АвтоВзгляда» стало известно следующее. Спортивный КАМАЗ, на котором выступает экипаж Богдана Каримова, в 2018-м году первым пришел к финишу «Дакара». После чего блолид торжественно передали президенту Татарстана. Но подарок оказался невостребованным. Машина пару лет простояла, и ее вернули в команду — тихо, без речей и собраний. Ее кое-как подшаманили и запустили на соревнования. Но то ли обслуживали плохо, то ли болид уже устал — не едет аппарат. С большим трудом этот КАМАЗ вытащили весной из астраханских песков. Да и сейчас результаты не впечатляют: если экипаж Николаева сегодня пришел третьим, то Каримова — только пятнадцатым.