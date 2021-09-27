Ралли «Симбирский тракт-2021»: дождь испугал организаторов, но не гонщиков

Организаторы решили перестраховаться и лихо срезали маршрут второго дня — вместо двух кругов протяженностью 162 км оставили лишь один.
В пятницу боги сменили гнев на милость, и выглянуло солнце. Да, луж хватало — в предыдущий день небеса не плакали, а рыдали — но сами грунтовки слегка подсохли и появилась возможность «валить» на все деньги.
Экипаж Владимира Васильева и Олега Уперенко на спортивном Mini Cooper Coutryman уверенно захватил лидерство и явно не собирался ни с кем делиться. Соперники были, но догнать Васильева не удавалось — именно он показал лучшее время второго дня. Немного отставали братья Новиковы. Сокомандники Новиковых — Борис Гадасин и Кожухов Дмитрий — выбыли из гонки на второй день. У их спортивного болида G-Force полетели «мозги», и починить машину не удалось — эвакуация и сход с дистанции.
«Наши грузовики прошли всю дистанцию без проблем», — рассказал «АвтоВзгляду» руководитель грузового направления команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — То, что дистанцию сократили, нас не особо радует. Мы демонстрируем хорошие результаты на длительных марафонах. Например, на ралли «Африка Эко Рейс» наш «ГАЗ Садко Некст» попал в серьезную аварию. Никто не верил, что мы сможем продолжить путь, но за одну ночь механики совершили, казалось бы, невозможное — полностью восстановили машину. В результате ГАЗ без проблем проехал еще около двух тысяч километров и финишировал в Дакаре.
Разумеется, очень уверенно на трассе «Симбирский тракт» чувствовали себя машины «КАМАЗ-МАСТЕР». Напомним, из Набережных Челнов прибыло три экипажа — Эдуарда Николаева, Антона Шибалова и Богдана Каримова. Последний — молодой гонщик, которого преследуют неудачи из-за поломок.
Команда «КАМАЗ-МАСТЕР» вообще в спортивном сообществе стоит особняком. Это какое-то закрытое сообщество, и спортсмены между собой называют их «сектой». Если все участники гонок между собой общаются, то камазовцы избегают разговоров. Они чем-то напоминают советских туристов, выезжающих за границу во времена железного занавеса: минимум посторонних контактов и разговоров, о своей команде говорят мало и только исключительно хорошо. Поэтому узнать реальную информацию не так уж просто.
Случайно, через третьи уши, обозревателю «АвтоВзгляда» стало известно следующее. Спортивный КАМАЗ, на котором выступает экипаж Богдана Каримова, в 2018-м году первым пришел к финишу «Дакара». После чего блолид торжественно передали президенту Татарстана. Но подарок оказался невостребованным. Машина пару лет простояла, и ее вернули в команду — тихо, без речей и собраний. Ее кое-как подшаманили и запустили на соревнования. Но то ли обслуживали плохо, то ли болид уже устал — не едет аппарат. С большим трудом этот КАМАЗ вытащили весной из астраханских песков. Да и сейчас результаты не впечатляют: если экипаж Николаева сегодня пришел третьим, то Каримова — только пятнадцатым.
Маршрут все же оказался непростым. Экипаж Михаила Расторгуева на Nissan Pathfinder перевернулся. Но ему все же удалось финишировать — общипанным, но непобежденным.
А вот у экипажа Сергея Карякина, выступающего на BRP Can-AM Maverick X3, возникла неожиданная проблема — полностью закончилась омывающая жидкость. Взять ее негде — помощь посторонних лиц на гонке строго запрещена. Сергею пришлось мчать последние километры в ужасных условиях — дворники только размазывали грязь по стеклу.
«Мы уверенно финишировали во второй день гонки», — рассказал «АвтоВзгляду» спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Экипаж Евгения Суховенко на равных бьется со спортивными болидами, специально созданными для ралли. И это на «Газель Некст», собранной из серийных узлов и агрегатов, которые устанавливают на обычные гражданские «Газели». Два наших экипажа лидируют в R-зачете и вряд ли уступят свое лидерство.
Финальный день соревнований предусматривает полноценную гонку протяженностью 255 км. Ралли-рейды чем и интересны, что интрига сохраняется до самых последних метров. Именно они покажут, кто станет победителем.