Ралли «Симбирский тракт-2021»: тревожные ожидания

Стоимость гоночного болида Mini Cooper приближается к полутора миллионам долларов, так что потеря ощутимая. Летом Васильев, будучи явным фаворитом ралли «Шелковый путь», выбыл из гонки, порвав все колеса на камнях в предгорьях Алтая. Знаменитый гонщик сделал выводы, проведя основательное обновление своей команды. Наверняка на ралли в Ульяновской области он будет рваться к победе.

Украшение гонки — две заводские команды. «ГАЗ Рейд Спорт» выставила семь машин — четыре «Газели Next» в легковом зачете и три грузовика «Садко Next». Конкуренцию грузовикам составят три спортивных болида команды «КАМАЗ Мастер».

В первый день состоялся пролог — короткий этап длиной всего в 16,5 км на кроссовой трассе в Арском. Основная цель пролога — определить очередность последующего заезда. Первыми должны стартовать самые сильные. И ехать проще, и вероятность возникновения опасных ситуаций на трассе гораздо меньше. Но это не означает, что трасса оказались простой прогулкой. О том, что маршрут коварен, недвусмысленно намекает установленный белый обелиск: в 1980-м году на гонке здесь погиб один из пилотов.