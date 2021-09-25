Ралли «Симбирский тракт-2021»: тревожные ожидания

Стоимость гоночного болида Mini Cooper приближается к полутора миллионам долларов, так что потеря ощутимая. Летом Васильев, будучи явным фаворитом ралли «Шелковый путь», выбыл из гонки, порвав все колеса на камнях в предгорьях Алтая. Знаменитый гонщик сделал выводы, проведя основательное обновление своей команды. Наверняка на ралли в Ульяновской области он будет рваться к победе.
Украшение гонки — две заводские команды. «ГАЗ Рейд Спорт» выставила семь машин — четыре «Газели Next» в легковом зачете и три грузовика «Садко Next». Конкуренцию грузовикам составят три спортивных болида команды «КАМАЗ Мастер».
В первый день состоялся пролог — короткий этап длиной всего в 16,5 км на кроссовой трассе в Арском. Основная цель пролога — определить очередность последующего заезда. Первыми должны стартовать самые сильные. И ехать проще, и вероятность возникновения опасных ситуаций на трассе гораздо меньше. Но это не означает, что трасса оказались простой прогулкой. О том, что маршрут коварен, недвусмысленно намекает установленный белый обелиск: в 1980-м году на гонке здесь погиб один из пилотов.
Гонка стартовала под проливным дождем. Трассу проложили по полям — знаменитым ульяновским черноземам и приволжским горам из глины. Чернозем хлебнул воды и превратился черную и тягучую субстанцию. О какой-то точности управления и речи не было.
– У нас отличные шины BF GOODRICH, — рассказывает действующий Чемпион России, пилот заводской команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Для ралли-рейда лучшей резины нет. Но даже на ней в ходе пролога были сложности с управлением. Поворачиваешь колеса, а машина вообще не реагирует на поворот руля, едет по инерции как по маслу. Дождь продолжается и что будет на следующий день — а это два круга по 160 км — неизвестно…
Пилоты продемонстрировали настоящее мастерство. Первым пришли к финишу братья Новиковы, через 3 секунды — Владимир Васильев, еще через 3 секунды — Денис Кротов на Mini Cooper, еще через четыре секунды — Евгений Суховенко на «Газель Next». На 16-километровом участке организаторы смогли организовать сложную навигацию, в результате чего часть машин нарезала круги в поисках нужной точки.
– Для нас каждая гонка — это не только спортивные соревнования, но и проверка верности решений наших инженеров, — рассказывает спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Последняя гонка — «Шелковый путь-2021» — запомнилась пылью и жарой. Такие условия тяжелы и для экипажа, и для машины. Агрегаты жутко нагревались и после ралли мы провели целый комплекс исследований износа агрегатов. Наш новый партнер — производитель масел Valvoline — предоставил нам специальную спортивную линей масел. И они стали для нас палочкой-выручалочкой. Так, в ходе гонки коробка передач раскаляется до 120 градусов и обычные масла в таких условиях теряют полезные качества. Нет смазки в пятне контакта, что приводит к повышенному износу агрегатов. Наши лабораторные исследования после ралли показали, что масла Valvoline отработали на все 100%, продляя жизнь агрегатам раза в полтора…
Да, 16-километровый пролог оказался непростым. Об этом свидетельствовал внешний вид машин. Все аппараты покрыты толстым слоем чернозема. По своей консистенции он напоминает ваксу, для полноценной очистки даже руки нужно промывать несколько раз. Как же сложно пришлось мойщикам, которые до блеска оттирали измазанные с ног до головы спортивные машины, в том числе и грузовики!
Сложность прохождения пролога испугала организаторов и в самый последний момент они изменили планы на второй день, сократив дистанцию вдвое. Вместо двух 160-километровых кругов участники пройдут только один. Но и он наверняка будет непростым.
Дождь барабанит за окном, но навевает не сон, а тревогу.