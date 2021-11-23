Ралли «Тихий Дон-2021»: одиночкам здесь не место

На пятый этап Чемпионата России было заявлено 29 экипажей. Однако на старт вышло 25. Но сильнейшие команды остались в гонке, так что борьба была напряженная. Даже несмотря на то, что, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в некоторых категориях победители определились ранее.
– Мы стали Чемпионами России в категории «Рейд-спорт» уже по результатам четвертого этапа, который проходил в Волгоградской области, — говорит пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Но это не означает, что можно класть шлем на полку до следующего сезона. Любой технический вид спорт — игра командная. Пилот-одиночка может победить на одном этапе, но это будет случайность.
В сезоне побеждает команда. Даже если выступает всего один автомобиль, то в работе участвуют целый коллектив. У нас же только в легковом подразделении четыре спортивных «Газели NEXT NN». Так же есть грузовое подразделение, выступающее на «Газон NEXT». Для нас важна не единичная победа, даже по итогам сезона, а в целом победа команды. Поэтому мы вместе со штурманом Евгением Павловым, де факто уже став чемпионами сезона 2021, продолжали работать на победу.
– Вообще ралли «Тихий Дон» для команды «ГАЗ Рейд Спорт» не был спортивным соревнованием в классических терминах «быстрее — выше — сильнее», — продолжает наш собеседник. — Нами была разыграна настоящая шахматная партия. Первая задача состояла в подстраховке товарищей по команде Александра Русанова и Алексея Мальцева: чтобы завоевать серебро в Чемпионате России-2021 им необходимо было золото на ралли «Тихий Дон». В итоге ребята победили в категории «Рейд-спорт».
Вторая задача — обеспечить финиш еще одному нашему экипажу в составе Олега Нежнова и Александра Семенова. У них возникли сегодня технические проблемы и был риск, что машина не дотянет до финиша. Продумали оптимальный маршрут, который включал прохождение обязательных контрольных точек, и ребята успешно финишировали. В достижении этой цели так же был задействован наш четвертый экипаж — действующие чемпионы России Евгений Суховенко и Кирилл Чапаев.
Результат: Русанов и Мальцев заняли первое место, мы с Евгением Павловым — вторые, а команда «ГАЗ Рейд Спорт» завоевывает первое место в командном зачете на ралли «Тихий Дон» и становится командой-победителем сезона-2021…
Финальный день ралли «Тихий Дон» состоял из двух кольцевых маршрутов протяженностью по 93 километра. Опять узкие лесные дорожки, броды и скоростные прохваты по полям. В отличие от предыдущего дня, дождя не было, поэтому не было так скользко.
Лучший результат в абсолютном зачете показал экипаж Андрея Жигунова и Олега Уперенко на Mini Cooper Countryman. Они же стали победителями в категории Т1. Совсем немного от них отстали экипажи категории Т3 — Лебедев/Шубин и Федотов/Куприянов. По предварительным данным по итогам сезона-2021 победителем в категории Т3 становится экипаж Вадима Федотова.
Что касается категории Т2, то победителем гонки стал экипаж Андрея Сушенцова и Дмитрия Павлова на Toyota Land Cruiser 200. Однако в целом по итогам года побеждают Алдинс Вилцанс и Александр Горьков. Финал сезона у них вышел неудачным, сошли с дистанции, однако предыдущие успехи уже обеспечили победу. В общемˆ победители ликуют, а побежденные посыпают голову пеплом.
– Гонка «Тихий Дон» для команды «ГАЗ Рейд Спорт» зазвенела золотом, — прокомментировал финал ралли спортивный директор команды Вячеслав Субботин. — Первое и второе места в категории «Рейд-спорт». Восьмое место в абсолюте — хороший результат для трассы, спроектированной для компактных машин. И уже второй раз подряд берем золото в командном зачете! В грузовом зачете года у нас первое и третье места. Масла и материалы Valvoline и в прохладную погоду обеспечили нам отличную работоспособность моторов, турбин коробок передач и мостов. BFGoodrich, Michelin — лучшие в мире шины. Доказано рейдами. Компания «Автодетал» обеспечила компоненты для наших «Газелей» и «Садко».
Славно провели сезон, закончили на высокой ноте и не только по количеству побед, но и по технике. Внедрили массу новых решений на боевых машинах, в результате чего они стали еще быстрее. Команда отработала на одном дыхании. Механики, инженеры, конструкторы и пилоты — большие молодцы. Настоящие герои! Празднует победу и наше головное предприятие — «Группа ГАЗ». Она — основа команды. А ее автомобили — лучшие в стране, ведь только из таких можно построить чемпионские болиды!..