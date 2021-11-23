Ралли «Тихий Дон-2021»: одиночкам здесь не место

На пятый этап Чемпионата России было заявлено 29 экипажей. Однако на старт вышло 25. Но сильнейшие команды остались в гонке, так что борьба была напряженная. Даже несмотря на то, что, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», в некоторых категориях победители определились ранее.

– Мы стали Чемпионами России в категории «Рейд-спорт» уже по результатам четвертого этапа, который проходил в Волгоградской области, — говорит пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — Но это не означает, что можно класть шлем на полку до следующего сезона. Любой технический вид спорт — игра командная. Пилот-одиночка может победить на одном этапе, но это будет случайность.

В сезоне побеждает команда. Даже если выступает всего один автомобиль, то в работе участвуют целый коллектив. У нас же только в легковом подразделении четыре спортивных «Газели NEXT NN». Так же есть грузовое подразделение, выступающее на «Газон NEXT». Для нас важна не единичная победа, даже по итогам сезона, а в целом победа команды. Поэтому мы вместе со штурманом Евгением Павловым, де факто уже став чемпионами сезона 2021, продолжали работать на победу.