Ралли «Тихий Дон»-2021: восстание деревьев и машин

Оказывается, сто лет назад кругом действительно были бескрайние степи, лиственные деревья росли лишь вдоль рек. Однако в 30-е годы в целях снижения эрозии почвы, стали активно сажать деревья. Выяснилось, что оптимальный вариант — это сосна. Создали леспромхоз, мощности которого позволили преобразить местность.

Однако в рамках ралли узкие лесные дорожки серьезно осложнили жизнь габаритным машинам.

- У наших трех спортивных «Газель NEXT» повреждены стекла, — рассказал «АвтоВзгляду» действующий Чемпион России Евгений Суховенко. Причем все стекла разбили об один и тот же сук — на скорости не получалось проехать и не задеть его. Более того, об этот сук даже багги выбивали себе стекла — в этом месте есть незначительный трамплинчик. В общем, получалось, что большие машины задевали эту ветку, а маленькие допрыгивали.