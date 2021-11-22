Ралли «Тихий Дон»-2021: восстание деревьев и машин

Оказывается, сто лет назад кругом действительно были бескрайние степи, лиственные деревья росли лишь вдоль рек. Однако в 30-е годы в целях снижения эрозии почвы, стали активно сажать деревья. Выяснилось, что оптимальный вариант — это сосна. Создали леспромхоз, мощности которого позволили преобразить местность.
Однако в рамках ралли узкие лесные дорожки серьезно осложнили жизнь габаритным машинам.
- У наших трех спортивных «Газель NEXT» повреждены стекла, — рассказал «АвтоВзгляду» действующий Чемпион России Евгений Суховенко. Причем все стекла разбили об один и тот же сук — на скорости не получалось проехать и не задеть его. Более того, об этот сук даже багги выбивали себе стекла — в этом месте есть незначительный трамплинчик. В общем, получалось, что большие машины задевали эту ветку, а маленькие допрыгивали.
Исходя из конфигурации трассы, преимущество получили компактные машины — багги, MINI… Именно такие автомобили и продемонстрировали лучший результат. Вообще в спорте всегда есть много нюансов. А таких технически сложных видах, как ралли-рейды — особенно. Например, про некоторые этапы Чемпионата России говорят, что их специально прокладывают для успешного прохождения командой «КАМАЗ Мастер». Как такое возможно? Да очень просто!
Глубина и конфигурация ям может быть оптимальной для определенных габаритов машины и размерности колес. Если большие колеса грузовика без проблем катятся по выбоинам, то более компактные автомобили вынуждены снижать скорость, крадучась преодолевая препятствия. Сразу же падает средняя скорость, что отражается на результатах соревнования. Разумеется, никто специально ямы не копает, но найти подходящие на маршруте не так уж сложно. На ралли «Тихий Дон» ситуация получилась обратная. Тяжко пришлось габаритным машинам. Лучшее время второго дня показал Андрей Жигунов на MINI (категория Т1), за ним следует несколько CAN-AM MAVERICK X3.
День выдался тяжелым. С раннего утра дул резкий порывистый ветер, а затем зарядил дождь.
- Песочница оказалась простой, — рассказал «АвтоВзгляду» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. Не было больших барханов, песок слежавшийся. Никто не буксовал. Главное — следить за дорогой и аккуратно съезжать с обрывистых спусков. Если в такой влететь на всей скорости, то машину можно убить запросто.
Кстати, без повреждений во второй день не обошлось. Экипаж Сергея Соболева и Дмитрия Охотникова хорошо приложил свою машину об дерево. Да так, что отлетел задний мост! Самостоятельно финишировать не удалось. У механиков будет тяжелая ночь, но, возможно, они все же смогут восстановить машину к старту следующего дня.
А вот экипаж Андрея Голобородько и Андрея Рудницкого оформил технический сход. Похоже, их автомобиль Toyota Hilux оперативно восстановить не удастся.
- Наши машины занимают первое и второе места в категории ралли-рейд, восьмое и девятое — в абсолюте, — прокомментировал «АвтоВзгляду» результаты второго дня спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. День действительно выдался сложный. Местный чернозем размок от дождя и дороги превратились в каток. На наших машинах лучшие раллийные шины BF GOODRICH — агрессивный рисунок, внушительный грунтозацеп. Но даже на них нашим пилотам, а за рулем спортивных «Газелей» — мастера спорта и действующие чемпионы, приходилось очень сложно. Потребовалась филигранная техника пилотирования — нужно было точно входить в повороты на узких и скользких дорогах. Наши парни справились, так что первое и второе места в своем классе заработаны честно.
Завтра финальный день финального этапа Чемпионата России. Предстоит два 90-километровых круга. Именно этот день подведет итоги года!