Вазовскую «десятку» разогнали до 300 километров в час

Новый рекорд Европы среди переднеприводных автомобилей составил 7,980 секунды, а его автором выступил Эльшан Асланов из команды «ЛУКОЙЛ Рейсинг Тим», выступавший на специально подготовленном седане ВАЗ−2110. Пилот сумел «выйти» из 8 секунд, что до сих пор не удавалось ни одному из соперников!

Более того, за один день москвич дважды обновил рекорд. Сначала он преодолел дистанцию в 402 метра за 8,038 секунды, а чуть позднее — за 7,980 секунды. Во второй попытке его скорость на финишной отсечке составила 304,18 км/ч.

Добавим, что на старт дрегового сезона приехали 65 пилотов из разных регионов России. Среди участников было и девять девушек, и некоторые из них смогли подняться на призовой пьедестал.

И это очень показательно… Ведь, например, в ралли-рейдах количество участников неуклонно снижается. Но только потому, что «КАМАЗ-мастер» поставил крест на всем российском автоспорте.