В Сочи продается Opel 1928 года

Фото: Юла Авто
В Сети появилось одно очень интересное объявление: в Сочи частное лицо выставило на продажу раритетный автомобиль марки Opel. Продавец утверждает, что это несерийный экземпляр 1928 года выпуска, некая переходная модель. Владелец оценил необычное авто в 2,1 млн. рублей.
Светлана Ермолаева

В тексте объявления уточняется, что это не Opel 1,2 Liter, который выпускался с 1931 по 1935 года, и не Opel P4, сходивший с конвейера с 1935 по 1937 года. На кузове сохранилась металлическая табличка с номером шасси и мотора. Но, скорее всего, разобраться, что это за машина, поможет лишь эксперт, специализирующийся на ретроавтомобилях.

Судя по фотографиям, раритет уже неоднократно перекрашивали. Под капотом установлен мотор от «Копейки» ВАЗ-21011 мощностью 1,4 литра мощностью 58 л. с. с «механикой». Указанный пробег — 10 000 км. В салоне практически все перестроено: «приборка» и руль, установлены относительно современные тканевые сиденья, а пол выстлан линолеумом.

Если верить объявлению на интернет-площадке по продаже машин «Юла Авто», автомобиль принимал участие в съемках фильма режиссера Владимир Семакова «Под куполом цирка» в 1989 году с Михаилом Пуговкиным в главной роли.

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17 октября 2018
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