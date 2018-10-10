Opel выпустит восемь новых моделей

Opel Vivaro обретет французские корни и будет построен на одной платформе с Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Кстати, в основу сменившей генерацию Corsa ляжет та же архитектура, на которой базируется Peugeot 208.

В 2020 году мир увидит Opel Mokka X второго поколения. Но пока не ясно, какая платформа PSA станет основой для «паркетника».

Полностью электрифицированную «Корсу» можно ждать ближе к концу 2019 года, а на рынок компактный электромобиль запустят в 2020-м. Еще одной экологичной новинкой назван гибридный кроссовер Opel Grandland X PHEV.

Стоит сказать, что в течение двух лет немцы покажут еще два автомобиля с комбинированной или полностью электрической силовой установкой, но более точной информации об этом пока что нет. К 2024 году производитель обещает выпустить все модели своей линейки в вариантах с электромоторами, сообщает британское издание Autocar.

Напомним, что на сегодняшний день компания Opel на нашем рынке не представлена: производитель отошел от российских дел в 2015 году. Впрочем, не исключено, что бренд вернется в РФ, ноо каких-то конкретных сроках говорить пока слишком рано.