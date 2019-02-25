На торги выставлен первый внедорожник Lamborghini 1988 года

Инженеры специально для Lamborghini LM002 разработали новую «тележку» с передним расположением двигателя. Автомобиль оснастили тем же 5,2-литровым бензиновым мотором V12 мощностью 444 л. с., что и суперкар Lamborghini Countach. Прожорливый движок, расходующий до 26 литров на сотню, помогает разогнаться «проходимцу» до первой сотни за 9,3 секунды.

Именно такой LM002 предложат в качестве лота на аукционе RM Sotheby’s, чьи двери распахнуться восьмого апреля на острове Амелия во Флориде. Автомобилю определили стартовый ценник в 325 000 долларов, что в рублях по актуальному курсу составляет около 21,3 млн.

Внедорожник прошел 54 000 км. В 2017 году его подновили специалисты компании Evans Automotive, полностью перебрав трансмиссию и карбюратор, поколдовав над выпускной системой и поменяв все расходники.

Остается добавить, что авто прошло и через косметический ремонт с восстановлением ЛКП и оснащения салона. Кроме того, к оригинальному комплекту шин добавили еще и внедорожную резину Pirelli Scorpion.