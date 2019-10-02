Moscow Classic 2019: побоище в стиле Ле Ман

5 октября на профессиональной гоночной трассе Moscow Raceway в рамках фестиваля Moscow Classic 2019 компания «Старое Время» проведет сразу два уникальных соревнования в российском любительском автоспорте: кольцевую гонку на выносливость на классических автомобилях «Классика-300» и гонку на регулярность движения «Классика-50». В чем особенность этих состязаний, разобрался портал «АвтоВзгляд».

В гонке «Классика-300» одновременно стартуют более 20-и автомобилей со стартовой прямой с расстановкой в стиле гонки «Ле Ман»: автомобили участников расположатся на стартовой прямой в одну линию под углом в 45 градусов к ограждению трассы и под бой кремлевских курантов одновременно уйдут на дистанцию гонки. Участники соревнований должны будут преодолеть с максимальной скоростью дистанцию чуть более 300 км, пройдя 76 кругов по автодрому, что соответствует дистанции, которую проходят болиды «Формулы-1». В процессе соревнования команды должны не менее трех раз сменить пилота автомобиля и произвести дозаправку машины.

Участники соревнований гонки «Классика-50» стартуют вместе с участниками гонки «Классика-300», но должны пройти только 50 км, преодолев 13 кругов по автодрому, при этом победителем станет тот, кто максимальное количество раз покажет одинаковое время прохождения круга.

К участию допущены специально подготовленные по техническим требованиям чемпионата Moscow Classic Grand Prix классические автомобили советского и иностранного производства: «Волги», «Жигули», «Москвичи», Mercedes, BMW старше 30 лет. Среди спортсменов гонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Тамбова, Химок, Челябинска, Иваново. Кроме того, ожидается приезд спортсменов из Латвии и Великобритании.

Приятная особенность этих гонок в том, что только здесь зрители имеют возможность заходить в боксы команд, наблюдать за подготовкой автомобилей и гонщиков к старту и общаться с пилотами. И остаетсмя добавить, что эти соревнования станут заключительным этапом международного любительского чемпионата по кольцевым гонкам на классических автомобилях Moscow Classic Grand Prix 2019.

ретромобили, история, автоспорт, гонки
2 октября 2019
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