Moscow Classic 2019: побоище в стиле Ле Ман

В гонке «Классика-300» одновременно стартуют более 20-и автомобилей со стартовой прямой с расстановкой в стиле гонки «Ле Ман»: автомобили участников расположатся на стартовой прямой в одну линию под углом в 45 градусов к ограждению трассы и под бой кремлевских курантов одновременно уйдут на дистанцию гонки. Участники соревнований должны будут преодолеть с максимальной скоростью дистанцию чуть более 300 км, пройдя 76 кругов по автодрому, что соответствует дистанции, которую проходят болиды «Формулы-1». В процессе соревнования команды должны не менее трех раз сменить пилота автомобиля и произвести дозаправку машины.
Участники соревнований гонки «Классика-50» стартуют вместе с участниками гонки «Классика-300», но должны пройти только 50 км, преодолев 13 кругов по автодрому, при этом победителем станет тот, кто максимальное количество раз покажет одинаковое время прохождения круга.
К участию допущены специально подготовленные по техническим требованиям чемпионата Moscow Classic Grand Prix классические автомобили советского и иностранного производства: «Волги», «Жигули», «Москвичи», Mercedes, BMW старше 30 лет. Среди спортсменов гонщики из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Тамбова, Химок, Челябинска, Иваново. Кроме того, ожидается приезд спортсменов из Латвии и Великобритании.
Приятная особенность этих гонок в том, что только здесь зрители имеют возможность заходить в боксы команд, наблюдать за подготовкой автомобилей и гонщиков к старту и общаться с пилотами. И остаетсмя добавить, что эти соревнования станут заключительным этапом международного любительского чемпионата по кольцевым гонкам на классических автомобилях Moscow Classic Grand Prix 2019.