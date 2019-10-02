Moscow Classic 2019: побоище в стиле Ле Ман

В гонке «Классика-300» одновременно стартуют более 20-и автомобилей со стартовой прямой с расстановкой в стиле гонки «Ле Ман»: автомобили участников расположатся на стартовой прямой в одну линию под углом в 45 градусов к ограждению трассы и под бой кремлевских курантов одновременно уйдут на дистанцию гонки. Участники соревнований должны будут преодолеть с максимальной скоростью дистанцию чуть более 300 км, пройдя 76 кругов по автодрому, что соответствует дистанции, которую проходят болиды «Формулы-1». В процессе соревнования команды должны не менее трех раз сменить пилота автомобиля и произвести дозаправку машины.

Участники соревнований гонки «Классика-50» стартуют вместе с участниками гонки «Классика-300», но должны пройти только 50 км, преодолев 13 кругов по автодрому, при этом победителем станет тот, кто максимальное количество раз покажет одинаковое время прохождения круга.