В продаже появился пикап на базе ГАЗ-66 по цене нового Mercedes-Benz E-класса

У «Лесоруба» трудная судьба. Работа над проектом началась еще в 2015 году и когда вездеход был почти готов, пожар в мастерской почти полностью его уничтожил. Однако разработчики не сдались и все же завершили начатое.

Шасси взяли от легендарного ГАЗ-66, а кабину — от ЗиЛ-157. Раму «Шишиги» доработали, так же поменяли характеристики амортизаторов и рессор под измененную массу (снаряженная масса — чуть более 3 тонн) и развесовку.

Под капот машины установили 350-сильную V-образную «восьмерку» от Chevrolet Suburban с собственными настройками блока управления. Агрегат работает в паре с автоматической трансмиссией, взятой от внедорожника Hummer.