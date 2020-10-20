Уникальнейшую «Буханку» от УАЗ выставили на продажу за 500 000 рублей

С точки зрения техники концепт 2006 года ничем не отличался от стандартной «Буханки». Он оснащен карбюраторным мотором УМЗ-421, механической коробкой передач и подключаемым полным приводом. А вот кузов — полностью оригинальный: более широкий, с вклеенными стеклами, большим люком и 11-местной компоновкой.

До 2014 года машина трудилась на территории Ульяновского автозавода. Но затем была продана одному из работников предприятия, чтобы потом попасть в Кемерово. Нынешний владелец знает об уникальности автомобиля: «Редкое авто, коллекционный. Единственный экземпляр», — уточняется в объявлении.

За «редкое авто» сейчас просят 500 000 рублей. Для сравнения: стандартную 15-летнюю «Буханку» реально купить вдвое дешевле. Так что товар, что называется, для знатоков. Главное, чтобы такой поклонник российской автоистории действительно нашелся, а иначе уникальный «уазик» будут убивать, как и самый обычный…