AC/DC в формате 1/64: Mack Super-Liner 60 по сходной цене

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В 1980 году рок-группа AC/DC потеряла главного участника коллектива — погиб великий Бон Скотт — лучший, по мнению английского журнала Classic Rock, фронтмен в истории рока. В это время музыканты работали над альбомом Back In Black, который пришлось переделывать полностью. Оставаясь в состоянии траура и будучи не самым жизнерадостным музыкальным направлением, рок-альбом получил максимальное сгущение трагических красок и вышел в черной обложке. Как в свое время в логотипе Rolls-Royce в 1910 году вторая R из красной стала черной в связи с гибелью Чарльза Роллса, так в логотипе AC/DC красная молния осталась неокрашенной, став черной на общем фоне.

Вынужденно сменив гениального Бона Скотта, группа была обязана поехать в турне с новым альбомом, переделанным специально под вокалиста Брайана Джонсона, чтобы проверить новый состав в деле и узнать от публики — AC/DC умер вместе с Боном или есть шанс на продолжение?

Как полагается, всякий новый альбом непременно преподносится всеми возможными способами, среди которых чрезвычайно уважаемый фанатами Tour Track — раскрашенный в фирменном стиле грузовик с аппаратурой, запасными струнами, инвентарем и другими нужными вещами. В рок-культуре Tour Track — такой же важный момент, как релиз нового альбома. Релиз жадно слушают, грузовик жадно рассматривают.

Автомобилем 1980 года для альбома Back In Black стал великий американский Mack Super-Liner 60. Мрачный дух утраты и общая тональность альбома не оставили у грузовика ни одной хромированной детали. Mack покрасили в черный цвет целиком, затонировав воронением даже непоколебимый атрибут американского дальнего боя — выхлопные трубы и топливные баки.

Фото pinimg.com

У черного тягача Mack они мрачные черные, как и колесные диски, кенгурин, фары и даже седло. Огромный прицеп такой же черный, и на нем белым контуром нанесен логотип AC/DC. И для самых пытливых и опытных неочевидным контуром угадывается название альбома Back In Black, написанного черным по черному.

Тур, как и альбом, имели грандиозный успех, а заглавный трек Back In Black встал в Пантеоне славы рок-н-ролла очень близко к погибшему Бону Скотту, поставив почти вровень и пришедшего на смену Брайана Джонсона. AC/DC не только не умер, но и остался почти прежним.

AC/DC одна из немногих групп, понимающая, что их фанаты обожают не только музыку, но и ценят хорошие автомобили, такие, как великий Mack Super-Liner 60. Поэтому в горестном 2020 году, осознавая, насколько у всех все плохо, музыканты выпустили модель того самого грузовика в масштабе 1/64. На столе это изделие займет немало места, поскольку память получилась длинной в 32 см. Продажи модели начинаются за две недели до Нового Года, чтоб сгладить негатив уходящего и помочь с подарками фанатам, решив их проблему всего за $129.

история
14 декабря 2020
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