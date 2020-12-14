AC/DC в формате 1/64: Mack Super-Liner 60 по сходной цене

Вынужденно сменив гениального Бона Скотта, группа была обязана поехать в турне с новым альбомом, переделанным специально под вокалиста Брайана Джонсона, чтобы проверить новый состав в деле и узнать от публики — AC/DC умер вместе с Боном или есть шанс на продолжение?
Как полагается, всякий новый альбом непременно преподносится всеми возможными способами, среди которых чрезвычайно уважаемый фанатами Tour Track — раскрашенный в фирменном стиле грузовик с аппаратурой, запасными струнами, инвентарем и другими нужными вещами. В рок-культуре Tour Track — такой же важный момент, как релиз нового альбома. Релиз жадно слушают, грузовик жадно рассматривают.
Автомобилем 1980 года для альбома Back In Black стал великий американский Mack Super-Liner 60. Мрачный дух утраты и общая тональность альбома не оставили у грузовика ни одной хромированной детали. Mack покрасили в черный цвет целиком, затонировав воронением даже непоколебимый атрибут американского дальнего боя — выхлопные трубы и топливные баки.
У черного тягача Mack они мрачные черные, как и колесные диски, кенгурин, фары и даже седло. Огромный прицеп такой же черный, и на нем белым контуром нанесен логотип AC/DC. И для самых пытливых и опытных неочевидным контуром угадывается название альбома Back In Black, написанного черным по черному.
Тур, как и альбом, имели грандиозный успех, а заглавный трек Back In Black встал в Пантеоне славы рок-н-ролла очень близко к погибшему Бону Скотту, поставив почти вровень и пришедшего на смену Брайана Джонсона. AC/DC не только не умер, но и остался почти прежним.
AC/DC одна из немногих групп, понимающая, что их фанаты обожают не только музыку, но и ценят хорошие автомобили, такие, как великий Mack Super-Liner 60. Поэтому в горестном 2020 году, осознавая, насколько у всех все плохо, музыканты выпустили модель того самого грузовика в масштабе 1/64. На столе это изделие займет немало места, поскольку память получилась длинной в 32 см. Продажи модели начинаются за две недели до Нового Года, чтоб сгладить негатив уходящего и помочь с подарками фанатам, решив их проблему всего за $129.