AC/DC в формате 1/64: Mack Super-Liner 60 по сходной цене

Вынужденно сменив гениального Бона Скотта, группа была обязана поехать в турне с новым альбомом, переделанным специально под вокалиста Брайана Джонсона, чтобы проверить новый состав в деле и узнать от публики — AC/DC умер вместе с Боном или есть шанс на продолжение?

Как полагается, всякий новый альбом непременно преподносится всеми возможными способами, среди которых чрезвычайно уважаемый фанатами Tour Track — раскрашенный в фирменном стиле грузовик с аппаратурой, запасными струнами, инвентарем и другими нужными вещами. В рок-культуре Tour Track — такой же важный момент, как релиз нового альбома. Релиз жадно слушают, грузовик жадно рассматривают.

Автомобилем 1980 года для альбома Back In Black стал великий американский Mack Super-Liner 60. Мрачный дух утраты и общая тональность альбома не оставили у грузовика ни одной хромированной детали. Mack покрасили в черный цвет целиком, затонировав воронением даже непоколебимый атрибут американского дальнего боя — выхлопные трубы и топливные баки.