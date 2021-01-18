Как в СССР клеймили любителей «колхозного тюнинга»

Из-за этого уже в наши дни некоторые считают, что никакого тюнинга в СССР не было. Разумеется, это не так! Некоторые автомобилисты точно так же как в наши дни «дорабатывали» своих железных коней. Конечно, это было развлечение «не для всех», да и просто заказать что-то в интернете или магазине, было нельзя. Поэтому все аксессуары для тюнинга нужно было сначала «достать» через знакомых, «своих людей» в магазине и на автобазах, обменять на другие дефицитные предметы и т. д. Зато именно так в машинах атрибуты, которые в наши дни можно считать культовым ретро — чехлы-массажеры на сиденьях, оплетка руля и, конечно, эффектная ручка рычага коробки передач с розочкой внутри.
Понятно, что в реальности советский тюнинг был гораздо интереснее и разнообразнее чисто внешнего улучшательства. Были и теннисные мячики, которые помещали в пружины подвески для улучшения их свойств, и налитый в фары антифриз… А вот что уже не столь известно, так это то, что несмотря на всю свою элитарность, любители автомобильного тюнинга в СССР сталкивались с критикой и порицанием окружающих.
Довольно часто за этим скрывалась банальная озлобленность и зависть советских граждан, ведь и просто машину мог позволить далеко не каждый, что уж там говорить о её доработке. «Пижон» и «Мальчишка», — самое мягкое, что могли услышать в свой адрес водители «тюнингованных» автомобилей. «Вот обормот», — нередко звучало вслед советским любителям резко стартануть со светофора. А за «украшательство» вроде «ручки с розочкой» или дефлекторов на боковые стекла можно было и вовсе получить звание «буржуя недорезанного».
Впрочем, по советскому тюнингу «проходилась» не только «народная молва», но и профессионалы. Вот что писал в статье «… и что такое плохо» в 1978 году народный (и единственный!) автомобильный журнал СССР — «За Рулём»: «Недопустимо выносить за габариты автомобиля любые детали, которые могут при каких-то обстоятельствах зацепить другую машину… Казалось бы всё ясно. А посмотрите, что делают порой сами водители. Не так уж редко вы встретите, к сожалению, выступающие конуса воздухозаборников, торчащие в стороны на 20—30 см усы на бамперах, которые могут легко нанести травму пешеходу».
«Другой пример, — продолжает описывать самодельный тюнинг главное автоиздание тех лет — Сейчас на дорогах Прибалтики и в иных местах можно видеть немало автомобилей с пластмассовыми тарелками на фарах. Таким, прямо скажем, неграмотным способом некоторые автомобилисты пытаются защитить стекла приборов освещения от камней и грязи. Но делать-то это надо иначе — при помощи сетчатых, прозрачных экранов». Не нравились советским экспертам и дизайнерские улучшения: «Хочется возразить и тем, кто развешивает в автомобиле у лобового или заднего стекла различные талисманы. Во-первых, это сокращает поле зрения, а во-вторых, что еще опаснее, независимо от воли водителя, отвлекает его внимание, увеличивая количество поступающей информации и объектов распознавания… Ненужное украшательство — всякие эмблемы, наклейки — приобрело в последнее время прямо эпидемический характер. Захватывает эта эпидемия, конечно, людей с узким кругозором и невзыскательным вкусом…
Совсем смешно видеть на стеклах машин рекламы иностранных фирм. За рубежом за это платят деньги, в нашем же примере она бесплатная реклама, извините за резкость, ограниченности владельца машины», — негодуют советские автоэксперты конца 70-х. В конце статьи её авторы, среди которых два кандидата технических наук и начальник технического отдела ГАИ, отмечают, что автомобиль является «законченным произведением технической эстетики», над элегантностью которого работали «художники и скульпторы». «Самодеятельными добавками все это можно только ухудшить», — были убеждены авторы.