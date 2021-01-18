Как в СССР клеймили любителей «колхозного тюнинга»

Из-за этого уже в наши дни некоторые считают, что никакого тюнинга в СССР не было. Разумеется, это не так! Некоторые автомобилисты точно так же как в наши дни «дорабатывали» своих железных коней. Конечно, это было развлечение «не для всех», да и просто заказать что-то в интернете или магазине, было нельзя. Поэтому все аксессуары для тюнинга нужно было сначала «достать» через знакомых, «своих людей» в магазине и на автобазах, обменять на другие дефицитные предметы и т. д. Зато именно так в машинах атрибуты, которые в наши дни можно считать культовым ретро — чехлы-массажеры на сиденьях, оплетка руля и, конечно, эффектная ручка рычага коробки передач с розочкой внутри.

Понятно, что в реальности советский тюнинг был гораздо интереснее и разнообразнее чисто внешнего улучшательства. Были и теннисные мячики, которые помещали в пружины подвески для улучшения их свойств, и налитый в фары антифриз… А вот что уже не столь известно, так это то, что несмотря на всю свою элитарность, любители автомобильного тюнинга в СССР сталкивались с критикой и порицанием окружающих.

Довольно часто за этим скрывалась банальная озлобленность и зависть советских граждан, ведь и просто машину мог позволить далеко не каждый, что уж там говорить о её доработке. «Пижон» и «Мальчишка», — самое мягкое, что могли услышать в свой адрес водители «тюнингованных» автомобилей. «Вот обормот», — нередко звучало вслед советским любителям резко стартануть со светофора. А за «украшательство» вроде «ручки с розочкой» или дефлекторов на боковые стекла можно было и вовсе получить звание «буржуя недорезанного».