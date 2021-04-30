В майские праздники Крым развлечет автолюбителей любопытным ралли в стиле ретро

Ралли ретромобилей «Нахимов», в котором примут участие исключительно поделки советского автопрома, среди которых легендарный ГАЗ-М-1, а так же разномастные «Победы», «Волги» и «Жигули», пройдет через Севастополь, Евпаторию, Балаклаву, Алушту с остановками в живописных местах.

В том числе у таких виноделен Крыма, как «Инкерман», «Фотисаль», «Массандра» и «Новый Свет». И это не удивительно, ведь эти предприятия стали партнерами мероприятия. Более того: награждение участников по итогам состязаний состоится прямо в подвалах знаменитого «Новосветского завода шампанских вин».

И остается добавить, что пятидневная гонка с тысячекилометровым маршрутом по красивейшим приморским и горным дорогам стартует в Севастополе на площади Нахимова аккурат 1 мая.

Другое дело, что автотуристам, отправляющимся в грядущие выходные в Крым придется несладко. Беда в том, что, как уже писал портал «АвтоВзгляд», именно под длинные выходные дорожники начинают ремонт главной дороги «на юга» — трассы М4 «Дон». Где водителям и их семьях придется постоять в дополнительных пробках, читайте здесь.