В продаже появился редчайший лимузин «Волга»

Продавец лимузина подчеркивает, что машины выпускались «по заказу силовых и властных структур» и собирались вручную — в тот самый период, когда всех чиновников впервые попытались массово пересадить на отечественный автопром.

Автомобиль из объявления заказывал губернатор Кировской области Владимир Сергеенков, но, судя по пробегу всего 5000 км, лимузин действительно в основном стоял в гараже областной администрации.

Уникальная «Волга», отмечает продавец, обошлась почти в миллион рублей при курсе 6 рублей за доллар, что подтверждается выпиской из казны — за тот же миллион он готов расстаться с автомобилем и сейчас. В 2005 году лимузин ушел в частные руки.