В продаже появился редчайший лимузин «Волга»

Фото: Авито
Частный продавец из Кирова продает лимузин «Волга» ГАЗ−310200 1997 года выпуска, который сделан из седана ГАЗ−3102 с удлиненной колесной базой и вставкой между передними и задними дверями. Нынешний владелец утверждает, что подобных автомобилей было произведено всего 15 экземпляров, а на ходу осталось и вовсе лишь четыре — три остальных якобы хранятся у коллекционеров из России, Армении и Украины.
Александр Пономарев

Продавец лимузина подчеркивает, что машины выпускались «по заказу силовых и властных структур» и собирались вручную — в тот самый период, когда всех чиновников впервые попытались массово пересадить на отечественный автопром.

Автомобиль из объявления заказывал губернатор Кировской области Владимир Сергеенков, но, судя по пробегу всего 5000 км, лимузин действительно в основном стоял в гараже областной администрации.

Уникальная «Волга», отмечает продавец, обошлась почти в миллион рублей при курсе 6 рублей за доллар, что подтверждается выпиской из казны — за тот же миллион он готов расстаться с автомобилем и сейчас. В 2005 году лимузин ушел в частные руки.

Фото: Авито

В качестве дополнительного преимущества владелец автомобиля называет госномер с тремя буквами «А» — правда, это будет актуально только для жителей Кировской области.

Черный лимузин щеголяет светлым тканевым салоном с перегородкой, в которую вмонтирован телевизор Shivaki и что-то наподобие видеомагнитофона. Автомобиль оборудован 2,4-литровым бензиновым мотором мощностью 100 л. с. и механической коробкой передач. Привод — задний.

Для восстановления до коллекционного состояния потребуется минимум усилий, добавляет продавец — и подчеркивает, что на торг не согласен.

автопродажи, авторынок, вторичный рынок, подержанные авто
25 сентября 2023
4

Опрос

Знаете ли вы о бесплатных программах помощи на дорогах от автопроизводителей?