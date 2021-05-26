Главой ГИБДД Москвы назначили генерала из МВД

— Замглавы Главного Управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России ( ГУОБДД) генерал-майор полиции Александр Быков будет теперь руководить столичной Госавтоинспекцией. Александр Быков назначен на должность начальника управления ГИБДД Москвы. В ближайшее время состоится его представление личному составу, — наперебой цитируют один и тот же «не названный источник» новостные агентства.

Характерно, что его предшественник, полковник Юрий Дроганов продержался на своей должности всего лишь около года. По неофициальным данным «погорел» он на том, что его сотрудники передавали друг другу данные о передвижении кортежей первых лиц государства через буржуазный WhatsApp.

Он, в свою очередь сменил на боевом посту своего начальника, — уволенного со скандалом с должности главного дпсника столицы генерал-майора Виктора Коваленко. Последнего, формально, «ушли» после громкого и смертельного ДТП на Можайском шоссе с участием мажора на Mercedes Gelandewagen и «Нивы». Хотя злые языки поговаривали, будто то был лишь повод, которым воспользовались его недоброжелатели из центального аппарата МВД.

О господине же Быкове широкой публике не известно практически ничего. Его редкие выступления на официальных мероприятиях — не в счет. Но тот факт, что ГУОБДД решило после полугодовых раздумий «посадить на Москву» одного из ключевых функционеров своего аппарата, говорит о твердом желании генералов МВД больше не слышать ни о каких скандалах и подковерных разборках в столичном главке ГИБДД.