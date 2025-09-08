В Москве с начала 2025 года зафиксировано снижение числа ДТП

За восемь месяцев текущего года в Москве зафиксировали на 7,8% меньше ДТП, чем с января по август 2024-го. Смертность в дорожных ЧП при этом сократилась на 28,6%, а число раненых снизились на 6,6%.

Чаще всего в аварии попадали столичные водители, не соблюдающие дистанцию

Такой статистикой в своем официальном телеграм-канале поделились представители московской Госавтоинспекции. Согласно их данным, с начала 2025 года на территории Первопрестольной произошло 5226 динцидентов. При этом 5850 человек пострадало, погибло 155.

Наиболее частыми видами ДТП, в которых за вышеупомянутый период люди гибли и получали ранения, стали, традиционно, наезды на пешеходов и столкновения автомобилей. В топе же нарушений ПДД у московских автомобилистов перечислены несоблюдение дистанции между машинами и очередности проезда. Тройку антирейтинга замыкает несоответствие выбранной скорости конкретным условиям движения.

Иногда все эти выкрутасы приводят, увы, к совсем криминальным разборкам на дороге. Так, ранее портал" АвтоВзгляд" сообщал, что мужу «королевы марафонов» Блиновской разбили голову за то, что он устроил ДТП в центре Москвы.