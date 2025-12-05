217

В ГАИ опровергли ужесточение требований к регистрации старых автомобилей

Владельцам возрастных машин опасаться нечего

Госавтоинспекция не собирается менять условия постановки на учет автомобилей солидного возраста. Слухи об ужесточении регистрационных критериев для старых машин разошлись по Рунету, но не соответствуют действительности.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение В ГАИ опровергли ужесточение требований к регистрации старых автомобилей

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. По словам его представителей, исчерпывающий перечень оснований для постановки автомобилей на учет и снятия с него определен действующим законодательством. Если говорить конкретнее, речь идет о № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Отечественных автомобилистов успокоили, пояснив, что срок эксплуатации к подобным основаниям не относится, поэтому на сегодняшний день бояться нечего. Если у машины надлежащий уровень технического состояния и нет проблем с соответствием конструкции установленным требованиям безопасности, ей без препонов разрешат выезжать на дороги общего пользования независимо от возраста.

В итоге гаишники не только не пытались повлиять на законодательство в сфере регистрации автомобилей любого года выпуска, но даже не собирались и не планируют делать что-либо подобное.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что МВД опровергло слухи о 10-дневном сроке уведомления ГАИ о смене регистрации.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует