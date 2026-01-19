В России планируют обновлять рейтинг эффективности автошкол раз в год

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий проект постановления правительства. Упомянутые показатели будут появляться не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным. Итоговый перечень критериев оценки еще предстоит утвердить представителям МВД с оглядкой на Минпросвещения и ФСБ.
В частности, финальные цифры сформируют в отношении общего числа выпускников автошкол. Успехи россиян, прошедших обучение по конкретным категориям транспортных средств, будут оценивать отдельно. В итоге специалисты выведут средний показатель для каждого учебного заведения по соответствующему региону. Кроме того, можно рассчитывать и на усредненную статистику по стране.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что рейтинг российских автошкол будет общедоступным.