В России появится общедоступный рейтинг автошкол

Депутаты Госдумы приняли законопроект об оценке качества работы автошкол сразу во втором и третьем чтениях. Теперь МВД предстоит разработать для таких учебных заведений перечень показателей, критерии и периодичность проверок эффективности.

Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента, поправки появятся в законе «О безопасности дорожного движения». По словам председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева, рейтинг автошкол в том числе поможет оценить, насколько часто их выпускники попадают в дорожные аварии.

Рейтинг, который будет находиться в открытом доступе, должен подтолкнуть автошколы к тому, чтобы они реально занимались обучением кандидатов в водители, а не просто выдавали нужную «бумажку», отметил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Теперь данные об автошколах планируют размещать на отдельном ресурсе, за обновлением которого будут регулярно следить. Там появится возможность почерпнуть не только справочную информацию, но и оставлять отзывы о процессе обучения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, насколько могут вырасти цены на обучение в российских автошколах в 2026 году.