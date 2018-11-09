Российской полиции доверяют все меньше

Новое исследование отношения россиян к полицейским, результаты которого опубликовал сегодня ВЦИОМ, было приурочено ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечают 10 ноября. «Подарочком» для руководства правоохранительного ведомства стало то, что количество доверяющих полицейским жителей нашей страны резко упало сразу на 10% — с 67% в 2017 году до 57% в нынешнем.

Откровенное недоверие к сотрудникам испытывают сейчас 35% респондентов, при том, что год назад их доля составляла 27%. Что касается отношения граждан к представителям тех или иных подразделений, то максимальным доверием пользуются транспортная полиция (65%), сотрудники дежурной части (63%) и участковые инспектораы (61%).

Работники ГИБДД — среди наименее честных, по мнению граждан. Только 53% опрошенных считают их достойными доверия. Хуже по этому показателю только следователи из следственного департамента МВД с результатом 50%.