У ГИБДД появились конкуренты: военным разрешат останавливать машины и заниматься поборами на дороге

Ряды ГИБДД редеют, но вместо придорожных полицейских появляются все новые и новые служители вроде бы даже правопорядка. Похоже, за звание самого коррупционного ведомства ГАИ поспорит с ВАИ. Военным дадут право куражиться над гражданскими водителями.
Во всяком случае, чиновники уже готовят ряд карательных поправок в Устав военной полиции. На их основании сотрудник ВАИ сможет останавливать гражданские транспортные средства и фиксировать нарушения ПДД. Да, ваишники не смогут сами выписывать протоколы об административных правонарушениях, но будут мгновенно передавать соответствующую информацию коллегам из ГИБДД.
Иными словами, военные получат право не только тормозить машины с гражданскими лицами за рулем, но и фактически задерживать их. А, как мы знаем, придраться к водителю у служивых труда не составит. Особенно, у тех, кто изголодался по наживе. Кто же откажется от возможности «включить босса», вооружившись полномочиями и жезлом?
Поэтому «грузить» автовладельцев допущенные к кормушке вояки будут похлеще гаишников. Вроде бы даже коллег, все больше напоминающих конкурентов.
К примеру, показалось инспектору, что от шофера пахнет спиртным — заглушите мотор! Сейчас подъедет патрульный экипаж ДПС, и вы отправитесь на медосвидетельствование. Хотя можно и не тратить зря время, попытавшись решить вопрос с «бойцом» прямо на месте. Впрочем, схем «околпашить» без вины виноватого драйвера — пруд пруди. А уж если последний еще и нарушит, то пиши пропало.
Кстати, армейцам раздадут камеры и радары, фиксирующие скорость автомобилей. Для этого ведомству уже выделено свыше 2 млрд. рублей. В общем, желающих развести водителей на деньги становится все больше — останавливать и осматривать транспортные средства, а заодно и проверять документы у «рулевого» совсем скоро смогут не только представители МВД, ФСБ, ФТС и ФСО.