У ГИБДД появились конкуренты: военным разрешат останавливать машины и заниматься поборами на дороге

Во всяком случае, чиновники уже готовят ряд карательных поправок в Устав военной полиции. На их основании сотрудник ВАИ сможет останавливать гражданские транспортные средства и фиксировать нарушения ПДД. Да, ваишники не смогут сами выписывать протоколы об административных правонарушениях, но будут мгновенно передавать соответствующую информацию коллегам из ГИБДД.

Иными словами, военные получат право не только тормозить машины с гражданскими лицами за рулем, но и фактически задерживать их. А, как мы знаем, придраться к водителю у служивых труда не составит. Особенно, у тех, кто изголодался по наживе. Кто же откажется от возможности «включить босса», вооружившись полномочиями и жезлом?