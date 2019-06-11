Что грозит водителям, которых ГИБДД занесет в новую базу данных злостных нарушителей

Фото kremlinrus.ru
Гаишники, совершенно измаявшись от безделья в связи с паталогической неспособностью инициировать и реализовать действительно важные с точки зрения повышения безопасности дорожного движения мероприятия, то и дело выдают предложения, не имеющие ничего общего с реальностью и никак не влияющие на аварийность. Так, на днях ведомство генерала Черникова предложило создать некую базу злостных нарушителей ПДД. Почему это утопия, и чем она грозит гражданам страны, если начнет действовать, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Итак, гаишники предлагают считать злостными нарушителями водителей, собравшими за год определенное число штрафов. При этом, во-первых, совершенно непонятно, какое число нарушений делает автовладельца злостным нарушителем, и, во-вторых, кто будет этот штрафной порог определять. В-третьих, совершенно не ясно — за все ли нарушения на водителя можно ставить клеймо?

Одно дело, если гражданин нарушит правила платной парковки, и совсем другое, коли его отловят пьяным за рулем. Согласитесь, что степень социальной опасности этих двух нарушений совершенно (от слова абсолютно) разная. Да и ориентация придорожных полицейских на камеры фиксации не поможет им определить хронического нарушителя ПДД от вполне благопристойного шофера. Так, начальник управления надзорной деятельности ГУ ОБДД МВД РФ полковник полиции Роман Мишуров, озвучивший инициативу своего ведомства, плохо представляет (особенно для своих должности и звания), как распределена группировка камер фото- и видеофиксации нарушений по стране.

А ведь если в той же Москве их уже около 2000 тысяч, то на Чукотке, в Ненецком АО, Тюменской области, Республике Марий Эл, в Чечне, Дагестане, Алтайском крае, на Ставрополье и Оренбуржье подобных устройств единицы. Как и в Карелии, Коми, Рязанской области. И что, регулярно нарушающие местные водилы останутся для гаишников белыми и пушистыми, а москвичи и петербуржцы (в Питере, кстати, камер раза в полтора меньше, чем в Первопрестольной) — поголовно станут особо опасными рецидивистами со всеми вытекающими последствиями типа, например, запрета работать в области грузовых и пассажирских перевозок? Железная гаишная логика.

К тому же, как справедливо заметил депутат Госдумы Александр Васильев, резко раскритиковавший гаишный прожект, в той же Москве штрафуют не только за превышение скорости или проезд на красный сигнал светофора, но и за обочину на МКАД, поворот из второго ряда направо, непропуск пешехода, выезд на «выделенку» и т. д.

По его словам, водитель из другого региона может проехать только по одной улице в Москве и сразу три штрафа получить, не обратив внимание на разметку, повернув ни с того ряда направо. При этом не каждый москвич сможет проехать по Пскову при отсутствующей разметке и знаках «в кустах», не нарушив ПДД. И в то же время другой водитель ездит по маленькому городу, постоянно нарушает правила, но там нет ни одной камеры, а численность представителей ГАИ сокращена до минимума. Все эти факторы инициатива по созданию базы злостных нарушителей не учитывает, как, впрочем, и многие другие.

Между тем, как справедливо подчеркивает канал «ТриБолта», если гаишная инициатива станет явью, миллионам моторизованных россиян не поздоровится. Кроме того, что они не смогут устроиться на работу водителем, созданной служивыми базой обязательно воспользуются страховщики, вводя драконовские коэффициенты для якобы злостных нарушителей. Суды в спорных ситуациях так же будут учитывать «злостность» автовладельца и при прочих равных вставать на сторону его оппонентов. Кстати, даже банки, принимая решение о выдаче автокредита, наверняка будут проверять аварийную опасность заемщика.

штрафы, видеофиксация, ПДД, произвол ГАИ, ГИБДД
11 июня 2019
385