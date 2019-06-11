Что грозит водителям, которых ГИБДД занесет в новую базу данных злостных нарушителей

Итак, гаишники предлагают считать злостными нарушителями водителей, собравшими за год определенное число штрафов. При этом, во-первых, совершенно непонятно, какое число нарушений делает автовладельца злостным нарушителем, и, во-вторых, кто будет этот штрафной порог определять. В-третьих, совершенно не ясно — за все ли нарушения на водителя можно ставить клеймо?

Одно дело, если гражданин нарушит правила платной парковки, и совсем другое, коли его отловят пьяным за рулем. Согласитесь, что степень социальной опасности этих двух нарушений совершенно (от слова абсолютно) разная. Да и ориентация придорожных полицейских на камеры фиксации не поможет им определить хронического нарушителя ПДД от вполне благопристойного шофера. Так, начальник управления надзорной деятельности ГУ ОБДД МВД РФ полковник полиции Роман Мишуров, озвучивший инициативу своего ведомства, плохо представляет (особенно для своих должности и звания), как распределена группировка камер фото- и видеофиксации нарушений по стране.

А ведь если в той же Москве их уже около 2000 тысяч, то на Чукотке, в Ненецком АО, Тюменской области, Республике Марий Эл, в Чечне, Дагестане, Алтайском крае, на Ставрополье и Оренбуржье подобных устройств единицы. Как и в Карелии, Коми, Рязанской области. И что, регулярно нарушающие местные водилы останутся для гаишников белыми и пушистыми, а москвичи и петербуржцы (в Питере, кстати, камер раза в полтора меньше, чем в Первопрестольной) — поголовно станут особо опасными рецидивистами со всеми вытекающими последствиями типа, например, запрета работать в области грузовых и пассажирских перевозок? Железная гаишная логика.