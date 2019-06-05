Новая камера фиксации нарушений ПДД на Киевском шоссе: поборы или правосудие

Фото m.facebook.com
Многим автомобилистам буквально,не терпится раньше других стартануть со светофора. Некоторых это раздражает. Некоторым — безразлично. А вот государство не прочь на этом не прочь заработать. В паблике «Синие ведерки» в соцсетях вовсю обсуждают камеру на 77-м км Киевского шоссе, которая следит за торопыгами, стремящимися, во что бы то ни стало, первыми уйти со светофора, не дожидаясь «зеленого».
Лика Затворная

На фотографии, полученной с камеры, снимающей автомобили сзади, видно, что на светофоре горит красный и предупреждающий желтый — значит ехать еще нельзя и, по идее, нужно дождаться, когда перекресток покинет последний проезжающий его автомобиль или пешеход, пусть даже таковых и нет. Но одному из водителей, стоящих у стоп-линии — невтерпеж, и он начал движение за 2,33 сотых секунды до того, как включится «зеленый». Итог — 800 рублей штрафа.

В паблике посетители традиционно, разделились на два лагеря. Одни говорят, что водитель ничего такого не нарушил, а это очередной способ обирать автомобилистов. Другие уверены, что штраф выписан верно. Сам же виновник инцидента отметил, что лишь пересек стоп-линию бампером. Давайте разберемся, кто же все-таки прав.

Для начала надо вспомнить, какие бывают сигналы светофора и, главное, что они означают. Итак, традиционные варианты комбинаций цветов на светофоре: красный; красный и желтый; желтый; желтый мигающий; зеленый; зеленая стрелка и красный; зеленый мигающий.

Фото tengrinews.kz

Теперь, разберем комбинацию на фото, когда горят одновременно «красный» и «желтый». Согласно пункту 6.2 ПДД, комбинация цветов красного и желтого приравнивается к красному сигналу светофора и запрещает движение. А значит, нарушителю уже положен штраф в размере от 1000 до 5000 рублей (или лишение «прав» на срок от 4 до 6 месяцев) при повторном проезде на запрещающий сигнал светофора. Но на перекрестке на фотографии видна стоп-линия, которая удешевила наказание торопливому водителя на двести рублей. И, кстати, при ближайшем рассмотрении видно, что автомобиль на стоп-линию въехал передними колесами, а не навис над ней бампером, как утверждает автор поста.

В общем, все справедливо и винить в этой ситуации водителю нужно только себя. Остальным участникам движения рекомендуем не торопиться. Иначе не только людей насмешите, но и штраф схлопочете. Подобных камер на улицах страны становится все больше. Поэтому ни сами, ни принудительно, когда вам будут сигналить сзади, подталкивая нарушить, не поддавайтесь на соблазн и провокацию. Дождитесь зеленого сигнала и начинайте движение.

Другое дело, можно ли считать наезд на стоп-линию хоть бампером, хоть передними колесами нарушением, за которое водителя нужно наказывать? Но этот вопрос — чисто риторический если учесть, что большинство камер фиксации нарушений установлены на наших дорогах не ради повышения безопасности дорожного движения, а прибыли для…

штрафы, видеофиксация, ПДД
5 июня 2019
573