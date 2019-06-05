Новая камера фиксации нарушений ПДД на Киевском шоссе: поборы или правосудие

На фотографии, полученной с камеры, снимающей автомобили сзади, видно, что на светофоре горит красный и предупреждающий желтый — значит ехать еще нельзя и, по идее, нужно дождаться, когда перекресток покинет последний проезжающий его автомобиль или пешеход, пусть даже таковых и нет. Но одному из водителей, стоящих у стоп-линии — невтерпеж, и он начал движение за 2,33 сотых секунды до того, как включится «зеленый». Итог — 800 рублей штрафа.

В паблике посетители традиционно, разделились на два лагеря. Одни говорят, что водитель ничего такого не нарушил, а это очередной способ обирать автомобилистов. Другие уверены, что штраф выписан верно. Сам же виновник инцидента отметил, что лишь пересек стоп-линию бампером. Давайте разберемся, кто же все-таки прав.

Для начала надо вспомнить, какие бывают сигналы светофора и, главное, что они означают. Итак, традиционные варианты комбинаций цветов на светофоре: красный; красный и желтый; желтый; желтый мигающий; зеленый; зеленая стрелка и красный; зеленый мигающий.