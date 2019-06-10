Три самых абсурдных вопроса гаишника, на которые отвечать необязательно

Вряд ли кто сомневается, что опытный инспектор ДПС — всегда отличный психолог, способный манипулировать простыми людьми. Но у водителя всегда имеется главное средство против психологического давления со стороны стража порядка — закон. Весь разговор с должностным лицом должен протекать строго в регламентированных рамках, и любая потеря субординации может грозить лукавым подвохом. Впрочем, часто полицейские обезоруживают водителей вопросами в лоб, которые сражают наповал своей абсурдностью. На них тем более отвечать не следует.

«Вчера выпивали?»

Из той же серии: «когда последний раз употребляли алкоголь?» и «как ваше самочувствие?» По утрам это самые распространенные вопросы сотрудников ГИБДД, обращенные к еще заспанным водителям. Но, согласитесь, если человек с дикого похмелья, ему проще сказать, что он совсем не пьет. А действительно непьющий человек наоборот может запросто пожаловаться, что накануне выхлестал ведро водки, после этого почти не спал, а сейчас у него сильно болит голова. Собственно, какой вопрос — такой ответ.