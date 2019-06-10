Три самых абсурдных вопроса гаишника, на которые отвечать необязательно

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Спору нет — сотрудники дорожной полиции встречаются самые разные — добропорядочные и не очень, но так уж у нас в народе повелось, что при общении с каждым из них мы ждем подвоха. Бывалый водитель знает на собственном опыте — любое неосторожно брошенное слово может мгновенно обернуться против него. Иначе зачем сотрудники ГИБДД частенько задают нам одни и те же вопросы? И порой даже кажется, что чем они на первый взгляд глупее, тем на самом деле хитрее и изощреннее.
Иван Флягин

Вряд ли кто сомневается, что опытный инспектор ДПС — всегда отличный психолог, способный манипулировать простыми людьми. Но у водителя всегда имеется главное средство против психологического давления со стороны стража порядка — закон. Весь разговор с должностным лицом должен протекать строго в регламентированных рамках, и любая потеря субординации может грозить лукавым подвохом. Впрочем, часто полицейские обезоруживают водителей вопросами в лоб, которые сражают наповал своей абсурдностью. На них тем более отвечать не следует.

«Вчера выпивали?»

Из той же серии: «когда последний раз употребляли алкоголь?» и «как ваше самочувствие?» По утрам это самые распространенные вопросы сотрудников ГИБДД, обращенные к еще заспанным водителям. Но, согласитесь, если человек с дикого похмелья, ему проще сказать, что он совсем не пьет. А действительно непьющий человек наоборот может запросто пожаловаться, что накануне выхлестал ведро водки, после этого почти не спал, а сейчас у него сильно болит голова. Собственно, какой вопрос — такой ответ.

Вероятно, стражи порядка рассчитывают на кристальную честность граждан, которые возьмут, да и признаются на чистом глазу, что, мол, да, выпивали давеча, но совсем немного. Вот таким правдолюбам в подобной ситуации лучше вообще молчать, потому что отвечать на эти вопросы никто не обязан.

Оружие, наркотики и взрывчатые вещества…

Еще один вопрос, поражающей своей простотой и наивностью — «оружие, наркотики и взрывчатые вещества в машине имеются?». Обычно такое можно слышать от ребят в форме во время проведения спецоперации.

Создается такое впечатление, что их так ломит составлять «холостой» протокол о досмотре, что им проще спросить в лоб: «есть чего запрещенное?» Из того же разряда предыдущий вопрос про выпивку.

Опять же вполне возможно, что подобные обращения рассчитаны на наивного человека, который, например, по простоте душевной честно поделится с полицейскими сомнением, можно ли считать болеутоляющее и успокоительное средство в его сумке наркотиком. А если поделится, то, возможно, подпишет себе уголовный приговор, а стражам порядка подарит очередное раскрытие особо опасного преступления. Так что, если вы не умеете врать — просто молчите.

«Кем работаете?»

Когда от инспектора ГИБДД вы слышите вопрос о роде вашей деятельности, то нетрудно догадаться, что он вас прощупывает на предмет статуса, финансовых возможностей и юридической осведомленности. Целей может быть несколько — например, с влиятельной персоной или компетентным специалистом в законодательной области связываться не стоит, а вот на состоятельном предпринимателе с дорогостоящей машиной премиальной марки вполне можно поживиться.

Как и в остальных случаях, отвечать вам на подобные вопросы совсем необязательно. А если полицицейский настаивает, в конце концов можно пошутить, и один из самых беспроигрышных вариантов ответа — безработный.

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10 июня 2019
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