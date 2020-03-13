На Кубани разгромили крупную банду гаишников-взяточников

Еще четыре сотрудника ГИБДД отправились за решетку в рамках расследования резонансного дела о взятках на стационарном посту ДПС «Успенский», что расположен на федеральной трассе Р-217 «Кавказ» между Невинномысском и Армавиром. Следствие считает, что в период с 2016 года по настоящее время сотрудники ГИБДД, дежурившие на этом КПП, регулярно за мзду беспрепятственно пропускали по дороге машины с незаконным грузом спиртного и других товаров.

В 2016 году суточная собираемая «норма прибыли с поста» составляла 7000 рублей, в 2017 году — 9000 рублей, в 2018 году — 11 000 рублей и в 2019—2020 годах — 14 000 рублей. Деньги ежемесячно распределялись между участниками сообщества, а часть передавалась сотрудникам краевого управления МВД, прикрывавших взяточничество подчиненных.

По делу проходят сотрудники службы собственной безопасности полиции, оперативники и сотрудники ГИБДД. В их числе — начальник ГИБДД ОМВД Успенского района Илья Макаренко, начальник ОМВД Успенского района Андрей Новиков, бывший начальник отделения № 6 (Армавир) оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Руслан Скопенко. Ранее сообщалось об 11 фигурантах.

А сегодня были задержаны инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД по Успенскому району Андрей Ионов, Виталий Пицык, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный. Они проходят по двум статьям УК: ч. 3 ст. 210 УК («Организация и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения») и ч. 6 ст. 290 УК («Взяточничество в особо крупном размере»).