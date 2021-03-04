Всех сотрудников ГИБДД Екатеринбурга заподозрили в наркомании

Первого марта командира взвода 8 роты полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга Владимира Колесникова прямо в патрульной машине задержали с пакетиком наркотика мефедрона. Вместе с полицейским оказался в кутузке его родственник, находившегося ним рядом. На данный момент 40-летнего капитана подозревают в хранении наркотических средств.

— При осмотре места происшествия сыщики обнаружили сверток с веществом серого цвета. Экспертиза установила, что это мефедрон массой 0,223 грамма, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Помимо начавшегося уголовного производства, Колесникова отстранили от исполнения служебных обязанностей. По итогам начавшейся проверки, дпсника уволят из органов внутренних дел за проступок, порочащий честь сотрудника, а его начальников ждут, по словам Горелых, «жесткие меры реагирования дисциплинарного характера».

Ну а все остальные сотрудники ГИБДД Екатеринбурга должны от души благодарить своего экс-коллегу за такую «свинью» с его стороны. Поскольку начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков уже приказал за 6—7 марта проверить поголовно всех городских гаишников на предмет употребления наркотиков.