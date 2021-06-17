Как ГИБДД штрафует пассажиров такси за езду без перчаток

В прошлом году служивые активно проверяли у водителей пропуска с qr-кодами для въезда в города. Особенно старались, задавленные гиперактивностью столичных властей в противодействии ковиду, московские гаишники. А в этом присные мэра Первопрестольной нашли им другую забаву — отлавливать пассажиров такси, не надевших… перчатки.

Об этом, в частности, сообщает на своей страничке в соцсетях движение «Синие ведерки». Один из его участников рассказал, как таксомотор, на котором он ехал в качестве пассажира, был остановлен нарядом ДПС для проверки документов, а в итоге инспектор выписал ему административный протокол за нарушение так называемого перчаточно-масочного режима. А конкретнее — за отсутствие перчаток, Их обязательное ношение — чисто московская фишка, введенная указом мэра, за игнорирование которого наказывают по московскому же КоАП.

При этом водителя бдительный гаец не тронул, заявив, что «не зафиксировал подобного нарушения с его стороны» (водила, по словам нашего героя, в этот момент тихонько натягивал пресловутый элемент защиты). Между тем, если следовать логике, шофер так же должен был быть наказан. Ведь, в конце-концов, если пассажир не пристегнут ремнем безопасности — штрафуют и седока, и рулевого. Но как и у столичных властей, чья логика борьбы с пандемией лишена смысла, так и ее полное отсутствие наблюдается и у сотрудников ДПС.