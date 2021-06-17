Как ГИБДД штрафует пассажиров такси за езду без перчаток

В прошлом году служивые активно проверяли у водителей пропуска с qr-кодами для въезда в города. Особенно старались, задавленные гиперактивностью столичных властей в противодействии ковиду, московские гаишники. А в этом присные мэра Первопрестольной нашли им другую забаву — отлавливать пассажиров такси, не надевших… перчатки.
Об этом, в частности, сообщает на своей страничке в соцсетях движение «Синие ведерки». Один из его участников рассказал, как таксомотор, на котором он ехал в качестве пассажира, был остановлен нарядом ДПС для проверки документов, а в итоге инспектор выписал ему административный протокол за нарушение так называемого перчаточно-масочного режима. А конкретнее — за отсутствие перчаток, Их обязательное ношение — чисто московская фишка, введенная указом мэра, за игнорирование которого наказывают по московскому же КоАП.
При этом водителя бдительный гаец не тронул, заявив, что «не зафиксировал подобного нарушения с его стороны» (водила, по словам нашего героя, в этот момент тихонько натягивал пресловутый элемент защиты). Между тем, если следовать логике, шофер так же должен был быть наказан. Ведь, в конце-концов, если пассажир не пристегнут ремнем безопасности — штрафуют и седока, и рулевого. Но как и у столичных властей, чья логика борьбы с пандемией лишена смысла, так и ее полное отсутствие наблюдается и у сотрудников ДПС.
И кстати о перчатках: почему тот же г-н Собянин появляется в общественных местах без них, как и чиновники более высокого ранга? Да и вообще мировое медицинское сообщество давно сошлось во мнении, что пользы от этого аксессуара (в отличие от маски) — полный ноль. Однако это замечание — так, к слову. Но так или иначе, проблема налицо: даже садясь в такси, вы не можете быть уверены, что не попадете на штраф ГИБДД. Нет, в данном случае его выпишет ОАТИ, куда гаец отправит составленный протокол, но тем не мене…
Но что же делать в подобной ситуации? Да, инспектора ГИБДД — это почти полноценные полицейские, с полным правом исполняющие и законные, и сомнительные распоряжения начальства. Другое дело, что, путешествуя на извозчике, вы не обязаны иметь при себе паспорт, без которого составление протокола невозможно. А в околоток — для выяснения личности — гаишник вас, учитывая все нюансы его службы, вряд ли потащит (если, коненчо, его жестко не обязали выполнить определенный план по данному «нарушению).
Ну а если избежать составления протокола не удалось — дождитесь 'письмо счастья» из ОАТИ — и смело обжалуйте его в суде. Образцов подобных жалоб в интернете достаточно, а суды, как показывает практика, их в большинстве случаев удовлетворяют. Жаль только, что вместо того, чтобы, например, побыстрее оформить чью то аварию или разрулить пробку (а и того, и другого в Москве хватает), ГИБДД нашли не самое лучшее применение…