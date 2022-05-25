Регламентные работы: ГИБДД планирует лишать водителей машин без суда и следствия

При этом, что особенно неприятно, новые права в изничтожении автолюбителей, которые гаишники хотят сами себе хотят дать, напрямую связаны с кризисными явлениями в автопроме. Так, служивые мечтают нажиться и на катастрофически стареющем автопарке страны, и на страшном дефиците запчастей, и на резко подорожавших услугах автосервисов.

А добить водителя они планируют новой редакцией такого своего внутреннего документа, как «Административный регламент исполнения МВД РФ государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения».

По сути, эта «гаишная библия» — не федеральный закон, а просто правила распорядка несения службы. Но при этом простой водила выступать против нее не имеет права. То есть прописали себе гайцы, что имеют право проводить техосмотр на дороге не с помощью измерительных инструментов, а используя нос, глаз, ухо — изволь подчиниться.

Как и тому, что «проверенную» подобным образом машину служивые могут при нахождении неисправностей (а они скоро будут иметь место буквально в каждом т/с) запретить эксплуатировать. А не подчинишься — «растре на месте» в виде административного ареста. И таких «правов» ГИБДД надавала себе выше крыши, в чем вы можете убедиться из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд» (послушать его можно здесь).

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