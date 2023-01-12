Как распознать недобросовестного инспектора ДПС

Иногда инспектор может попытаться воспользоваться не совсем законными приемами для достижения собственных корыстных целей. Впрочем, это не означает, что все гаишники ведут себя одинаково. Есть действительно профессиональные представители закона, от которых не стоит ожидать проблем. Но сохранились еще и олдскульные «товарищи командиры», готовые на все для того, чтобы поставить вас в положение бесправного нарушителя, просто обязанного решить вопрос «на месте».

А с учетом того, что законопослушный водитель имеет минимальный опыт переговоров с представителями ДПС, важно сразу понять — с кем имеете дело. Существуют ли признаки, по которым можно выявить недобросовестного сотрудника? Прежде всего, распознать «оборотня» можно по его поведению: существует несколько ролевых моделей и их надо знать.

Например, остановивший вас «специалист» сразу начинает общаться исключительно суровым голосом, всем своим видом демонстрируя непреклонность в служении закону. Таким образом он пытается вызвать у вас неосознанное чувство вины и судорожные попытки понять, в чем именно вы провинились. Если вы демонстрируете признаки волнения, то нажим усиливается. Часто это происходит даже грубо, с использованием завуалированных угроз и описанием печальных перспектив для водителя. Периодически в разговоре наступают тревожные паузы, подталкивающие вас к признанию собственной вины. Даже если ее и нет. Тут необходимо без эмоций поддерживать диалог, не делая попыток безвольно сдаться.