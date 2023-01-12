Как распознать недобросовестного инспектора ДПС

Иногда инспектор может попытаться воспользоваться не совсем законными приемами для достижения собственных корыстных целей. Впрочем, это не означает, что все гаишники ведут себя одинаково. Есть действительно профессиональные представители закона, от которых не стоит ожидать проблем. Но сохранились еще и олдскульные «товарищи командиры», готовые на все для того, чтобы поставить вас в положение бесправного нарушителя, просто обязанного решить вопрос «на месте».
А с учетом того, что законопослушный водитель имеет минимальный опыт переговоров с представителями ДПС, важно сразу понять — с кем имеете дело. Существуют ли признаки, по которым можно выявить недобросовестного сотрудника? Прежде всего, распознать «оборотня» можно по его поведению: существует несколько ролевых моделей и их надо знать.
Например, остановивший вас «специалист» сразу начинает общаться исключительно суровым голосом, всем своим видом демонстрируя непреклонность в служении закону. Таким образом он пытается вызвать у вас неосознанное чувство вины и судорожные попытки понять, в чем именно вы провинились. Если вы демонстрируете признаки волнения, то нажим усиливается. Часто это происходит даже грубо, с использованием завуалированных угроз и описанием печальных перспектив для водителя. Периодически в разговоре наступают тревожные паузы, подталкивающие вас к признанию собственной вины. Даже если ее и нет. Тут необходимо без эмоций поддерживать диалог, не делая попыток безвольно сдаться.
Следующая модель поведения заключается в панибратском общении. Во время которого инспектор лукаво и со своеобразным «дорожным» юмором пытается вывести оппонента на откровенный разговор. При этом он отвлекается от основной темы и пытается нащупать ваши слабости. Это говорит о его высоком интеллекте, но низкой морали, что вас должно сразу насторожить. Значит, правильно выстраивайте диалог, не отвлекаясь на мелочи, и общайтесь строго в рамках текущей ситуации. Все-таки задача инспектора — не изображать из себя следователя в попытках выяснить, что вы сделали прошлым летом, а быстро проверить документы и если нарушений нет, отпустить вас.
В любом случае, выстраиваем диалог строго в рамках той причины остановки, которую озвучил представитель власти. Если она не была указана, то в обязательном порядке выясняем и обсуждаем именно ее. Также обращайте внимание на форму сотрудника. Она должна быть опрятной, соответствовать сезону и включать нагрудный знак. Кстати, и лицо у представителя власти не должно иметь следов тяжело проведенной недели в виде красных глаз, щетины и немытых щек.
Кроме того, важно где и как стоит патрульное авто. Если оно спрятано в засаде, это должно навести вас на тревожные мысли. Поэтому алгоритм распознавания нечистоплотного гаишника прост. Анализируем место расположения засады, внешний вид инспектора и характер его общения. Если что-то вызывает сомнения, необходимо быть особенно внимательным. В любом случае, по мнению портала «АвтоВзгляд», вы должны понимать, что если ничего не нарушили, то и бояться нечего. Корректно общаемся и спокойно отвечаем на вопросы. А если нарушение все-таки было, ни в коем случае не пытаемся решать проблему в обход закона. Это может обойтись намного дороже, чем кажется.