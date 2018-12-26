Может ли участковый забрать вашу машину для служебного пользования

Увы, даже если вы подозреваете, что участковому на самом деле просто понадобилось отвезти на вашей машине тещу на вокзал, по закону вы должны повиноваться требованию стража порядка. Конечно, можно попытаться защититься дежурными оправданиями из серии «спешу по срочным делам», «опаздываю на работу» или даже «рожает жена», но Правила дорожного движения неумолимы: водитель обязан предоставлять транспортное средство сотрудникам полиции, федеральных органов государственной охраны и органов федеральной службы безопасности в случаях, предусмотренных законодательством (пункт 2.3.3. ПДД).
А поскольку доблестный участковый является сотрудником полиции, его требовании забрать машину и отстранить вас от управления законны. Другое дело, для каких целей он заимствует ваше драгоценное имущество. Закон «О полиции» гласит, что он может это сделать для пресечения преступлений, преследования преступников или подозреваемых, доставки в больницу пострадавших, буксировки поврежденных машин с места ДТП, а также для проезда к месту происшествия.