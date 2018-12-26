Может ли участковый забрать вашу машину для служебного пользования

И если вы засвидетельствуете, что чей-то любимый зять в погонах на вашем авто решил свои семейные пробемы, у вас есть полное право накатать на него жалобу. При этом необходимо предоставить неоспоримые доказательства, добыть которые как правило непросто.

Имейте в виду, что если правоохранители забрали у вас авто для своей службы, закон предусматривает полное возмещение расходов либо причиненного материального ущерба. То есть, как минимум, вам должны компенсировать израсходованное топливо, не говоря уже о компенсациях за нанесенные повреждения. При этом страж порядка, воспользовавшийся вашим автомобилем, в обязательном порядке обязан выдать вам справку установленного образца или сделать соответствующую запись в путевом листе с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименования своей организации.

Кстати, машину у вас имеют право потребовать также медики и фармацевты для перевозки потрадавших в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение. Но только в случаях, угрожающих их жизни. В соответствии со ст. 12.25 КоАП, невыполнение такого требования влечет штраф в размере 500 рублей.