Может ли участковый забрать вашу машину для служебного пользования

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Представьте ситуацию, когда обычным будничным утром подходя к своему автомобилю, вы внезапно сталкиваетесь с местным участковым, который срочно требует у вас ключи от вашей «ласточки» для срочной доставки преступника в отделение полиции. Это может случится с каждым водителем, поэтому портал «АвтоВзгляд» разобрался, законное ли это требование или нет.
Иван Флягин

Увы, даже если вы подозреваете, что участковому на самом деле просто понадобилось отвезти на вашей машине тещу на вокзал, по закону вы должны повиноваться требованию стража порядка. Конечно, можно попытаться защититься дежурными оправданиями из серии «спешу по срочным делам», «опаздываю на работу» или даже «рожает жена», но Правила дорожного движения неумолимы: водитель обязан предоставлять транспортное средство сотрудникам полиции, федеральных органов государственной охраны и органов федеральной службы безопасности в случаях, предусмотренных законодательством (пункт 2.3.3. ПДД).

А поскольку доблестный участковый является сотрудником полиции, его требовании забрать машину и отстранить вас от управления законны. Другое дело, для каких целей он заимствует ваше драгоценное имущество. Закон «О полиции» гласит, что он может это сделать для пресечения преступлений, преследования преступников или подозреваемых, доставки в больницу пострадавших, буксировки поврежденных машин с места ДТП, а также для проезда к месту происшествия.

И если вы засвидетельствуете, что чей-то любимый зять в погонах на вашем авто решил свои семейные пробемы, у вас есть полное право накатать на него жалобу. При этом необходимо предоставить неоспоримые доказательства, добыть которые как правило непросто.

Имейте в виду, что если правоохранители забрали у вас авто для своей службы, закон предусматривает полное возмещение расходов либо причиненного материального ущерба. То есть, как минимум, вам должны компенсировать израсходованное топливо, не говоря уже о компенсациях за нанесенные повреждения. При этом страж порядка, воспользовавшийся вашим автомобилем, в обязательном порядке обязан выдать вам справку установленного образца или сделать соответствующую запись в путевом листе с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, наименования своей организации.

Кстати, машину у вас имеют право потребовать также медики и фармацевты для перевозки потрадавших в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение. Но только в случаях, угрожающих их жизни. В соответствии со ст. 12.25 КоАП, невыполнение такого требования влечет штраф в размере 500 рублей.

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26 декабря 2018
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