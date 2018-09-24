В каких случаях можно отказаться дуть в алкотестер гаишника

Как показывает практика, ситуации, когда водитель имеет право на законных основаниях отказаться дуть в алкотестер гаишника, встречаются довольно часто. Особенно эта тема злободневна в регионах, где нечистые на руку стражи порядка пользуются юридической неграмотностью местных граждан с целью наживы. Ведь, как известно, самые жесткие санкции для автомобилистов предусмотрены именно за вождение авто в нетрезвом виде.
Каждый водитель должен знать, что отказ от процедуры освидетельствования на алкоголь фактически приравнивается к «пьянке» за рулем и грозит штрафом в размере 30 000 рублей и лишением «прав» на срок от полутора до двух лет. Но это совсем не значит, что гражднин обязан покорно повиноваться требованию стража порядка дуть в первую попавшуюся трубочку.
У вас есть полное право игнорировать подобные указания, если сотрудник ГИБДД не составил протокол о вашем отстранении от управления автомобилем, или же если он оформил его без двух понятых. Только при наличии этого документа полицейский имеет право предлагать вам проверку на алкостестере.
На всякий случай вам лучше удостовериться, чтобы в протоколе были зафиксированы дата, время, место и основания отстранения от управления, а также служебная должность, звание, фамилия и инициалы сотрудника, составившего протокол. Кроме того, там должны быть указаны данные о транспортном средстве и о водителе, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.
Но даже если все правильно оформлено и подписано, у вас еще могут найтись веские основания для отказа проходить проверку алкотестером.
Например, если инспектор не продемонстрировал вам опломбированное средство измерения с читаемым клеймом государственного поверителя. Или вам не предъявили свидетельство о поверке и технический паспорт на алкотестер.
У вас есть все основания сомневаться в законности процедуры, если гаишник достал уже включенный прибор, а одноразовый мундштук не находился в индивидуальной упаковке. Вам нечего бояться, потому что если хоть один из перечисленных пунктов нарушен, то проверка будет незаконной. Тем более, что все нарушения должны быть зафиксированы понятыми либо видеокамерой. При этом лучше честно предупредить стража порядка, что указанные требования нельзя расценивать как отказ от процедуры освидетельствования, поскольку она должна проводиться согласно Административному регламенту.
Кроме того, всегда следует помнить, что проверка алкотестером на месте остановки будет считаться доказательством опьянения только в том случае, если вы сами согласны с его результатами. Окончательное освидетельствование осуществляется только в медицинском учреждении, куда вас должен сопроводить сотрудник ГИБДД.