В каких случаях можно отказаться дуть в алкотестер гаишника

Каждый водитель должен знать, что отказ от процедуры освидетельствования на алкоголь фактически приравнивается к «пьянке» за рулем и грозит штрафом в размере 30 000 рублей и лишением «прав» на срок от полутора до двух лет. Но это совсем не значит, что гражднин обязан покорно повиноваться требованию стража порядка дуть в первую попавшуюся трубочку.

У вас есть полное право игнорировать подобные указания, если сотрудник ГИБДД не составил протокол о вашем отстранении от управления автомобилем, или же если он оформил его без двух понятых. Только при наличии этого документа полицейский имеет право предлагать вам проверку на алкостестере.

На всякий случай вам лучше удостовериться, чтобы в протоколе были зафиксированы дата, время, место и основания отстранения от управления, а также служебная должность, звание, фамилия и инициалы сотрудника, составившего протокол. Кроме того, там должны быть указаны данные о транспортном средстве и о водителе, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.

Но даже если все правильно оформлено и подписано, у вас еще могут найтись веские основания для отказа проходить проверку алкотестером.