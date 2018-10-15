Путин разрешил ставить новые «мигалки» на тысячи машин

Автозаки Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) теперь можно будет оснащать спецсигналами. До последнего времени заключенных перевозили по дорогам на общих основаниях.
Максим Строкер

Глава государства Владимир Путин подписал указ, которым разрешается машины ФСИН для перевозки зэков оборудуовать спецсигналами, как и полицейские автозаки. В нем сказано, что «устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов оборудуются специальные оперативно-служебные транспортные средства уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей».

Президентский указ вступил в силу с момента подписания 13 октября 2018 года. Точное количество машин ФСИН для перевозки заключенных официально не афишируется. Известно, что их около 2500 штук. Таким образом, в самое ближайшее время в России появится несколько тысяч новых «мигалок», которым придется уступать дорогу.

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15 октября 2018
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