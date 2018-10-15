Путин разрешил ставить новые «мигалки» на тысячи машин

Глава государства Владимир Путин подписал указ, которым разрешается машины ФСИН для перевозки зэков оборудуовать спецсигналами, как и полицейские автозаки. В нем сказано, что «устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов оборудуются специальные оперативно-служебные транспортные средства уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей».

Президентский указ вступил в силу с момента подписания 13 октября 2018 года. Точное количество машин ФСИН для перевозки заключенных официально не афишируется. Известно, что их около 2500 штук. Таким образом, в самое ближайшее время в России появится несколько тысяч новых «мигалок», которым придется уступать дорогу.