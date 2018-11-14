За езду без «прав» будут сажать в тюрьму

МВД намерено ужесточить наказания для водителей, управляющих транспортными средствами без «прав», вплоть до помещения их за решетку. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов и нормативно-правовых актов.
Лика Затворная

Поправки в Административный кодекс предполагают более суровую ответственность для ездоков, не имеющих шоферской «корочки» — законопроект будет вынесен на рассмотрение Правительства РФ уже после 20 ноября.

Ведомство подобных нарушителей предлагает наказывать не только рублем, но и изоляцией от общества. Так, при движении на автомобиле без водительского удостоверения МВД хочет штрафовать на сумму от 5000 до 15 000 рублей. Попадись полицейским такой «рулевой» еще раз — оплатить придется уже не менее 20 000, а то и все 30 000 рублей. Более того: драйверу будет грозить арест на срок до 15 суток, либо исправительные работы до 200 часов.

Согласно статистике ГИБДД, за последние два с лишним года по вине водителей, не имеющих «прав», произошло свыше 26 000 аварий.

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14 ноября 2018
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