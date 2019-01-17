Камеры ГИБДД научились штрафовать еще быстрее и больше

Комплексы автоматической фиксации в 2018 году выявили в России почти 106 млн. нарушений ПДД. Такие данные опубликовала ГИБДД РФ. Напомним, что за 2017 год аналогичный показатель составил 83,2 млн. Это означает, что число выписанных с помощью камер штрафных протоколов выросло за год на 27%.

Если на начало 2018-го в России насчитывалось около 9 000 стационарных, 3 800 передвижных и 656 мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений, то сейчас на дорогах страны стало 10 800 стационарных и 3 900 передвижных комплексов. Таким образом, за прошедший год парк стационарных комплексов в стране увеличился на 20%, а передвижных — на 1%.

За 2018-й выявленных камерами ГИБДД превышений скорости насчитали 89 млн., — 84% от общего количества зафиксированных автоматизированной системой правонарушений. Годом ранее аналогичный показатель был равен 70,1 млн (84,2%).