Камеры ГИБДД научились штрафовать еще быстрее и больше

Комплексы автоматической фиксации в 2018 году выявили в России почти 106 млн. нарушений ПДД. Такие данные опубликовала ГИБДД РФ. Напомним, что за 2017 год аналогичный показатель составил 83,2 млн. Это означает, что число выписанных с помощью камер штрафных протоколов выросло за год на 27%.
Если на начало 2018-го в России насчитывалось около 9 000 стационарных, 3 800 передвижных и 656 мобильных комплексов автоматической фиксации нарушений, то сейчас на дорогах страны стало 10 800 стационарных и 3 900 передвижных комплексов. Таким образом, за прошедший год парк стационарных комплексов в стране увеличился на 20%, а передвижных — на 1%.
За 2018-й выявленных камерами ГИБДД превышений скорости насчитали 89 млн., — 84% от общего количества зафиксированных автоматизированной системой правонарушений. Годом ранее аналогичный показатель был равен 70,1 млн (84,2%).
Иначе говоря, львиная доля прироста нарушений, зафиксированных полицейскими камерами (19 млн. из 23 млн.), пришлась именно на превышения скорости.
Приведенные цифры подтверждают тот факт, что «скоростные» нарушения приносят властям и приближенным к «камерному» бизнесу коммерсантам основную часть дохода от штрафов.
В этом свете совершенно не удивительными выглядят участившиеся в последнее время призывы чиновников и руководителей ГИБДД резко повысить размеры денежных санкций «за скорость», параллельно отменив «нештрафуемое» превышение на 20 км/ч.
Денег много никогда не бывает. Особенно когда государство и приближенные к нему бизнесмены видят легкую возможность в разы увеличить свои доходы одним лишь росчерком законодательного пера.