Как ГИБДД оставляет водителей без «прав» и машин за езду в линзах

К водителю-очкарику, предпочитающему сидеть за рулем в линзах, с точки зрения закона сотруднику ГИБДД придраться невозможно. Но у по-настоящему «талантливого» инспектора при этом всегда есть возможность организовать вымогательство взятки на пустом месте.
Максим Строкер

Водителям со слабым зрением рулить можно, но с условием, что они применяют при этом очки или контактные линзы — приспособления, улучшающие зрение. В «правах» у таких людей в строке, предназначенной для особых отметок, вписано: «очки-линзы» или что-то подобное.

Инспектора ГИБДД на эту надпись внимание обращают не очень часто, поскольку многие водители с плохим зрением используют не очки, а контактные линзы. Но если полицейский по каким-то своим причинам захочет испортить жизнь водителю-линзоносцу или желает «стрясти» с последнего взятку, легкий способ докопаться у служивого есть и об этом следует помнить каждому, садящемуся за руль слабовидящему гражданину.

Оговоримся, что подобные «наезды» практикуют, преимущественно, провинциальные работники ДПС, при чем чаще всего в отношении водителей из других регионов.

Дело в том, что если отметка о вождении в очках или линзах в «правах» есть, а водитель оказался за рулем без них, то согласно пункту 11 статьи 25 Закона РФ «О безопасности дорожного движения» этот шоферский документ считается недействительным.

Водитель при этом должен быть наказан, как за езду без в/у — по статье 12.17 КоАП. А она предполагает штраф в размере от 5000 до 15 000 рублей. Причем одновременно машину положено отправить на штрафстоянку. А если «бесправный» управлял машиной, которая ему официально нее принадлежит, то штраф положен еще и хозяину т/с — 30 000 рублей.

Что делают нечистые на руку гибддшники, имея дело с водителем в контактных линзах? Сотрудник сообщает ему, что линз никаких не видит, а потому начинает оформлять человека по 12.17 КоАП — со всеми вытекающими.

И даже если жертва развода грязными руками снимет линзы и продемонстрирует их «гайцу», последний вполне может сделать вид, что в упор их не замечает и продолжит оформлять постановление о штрафе и оформлять эвакуацию.

Для водителя, едущего, к примеру, в отпуск на юг с семьей остаться без авто посреди поля — «заманчивая» перспектива. На то, собственно, и расчет у нечистых на руку служивых. В подобных условиях большинство шоферов согласятся на взятку, только бы вымогатель в погонах отстал.

Тем более, что доказать ничего невозможно. Это для проверки на алкоголь можно потребовать, чтобы полицейский отвез вас в наркодиспансер. А для зрения таких процедур законодательство не предусматривает!

В подобной ситуации можно лишь минимизировать свои потери. Даже если вы замечательно водите в линзах, всегда возите с собой в машине еще и очки. Надев их прямо при гаишнике, вы хотя бы сможете продолжить путь на своем авто, получив штрафной протокол, но избавив свою «ласточку» от заключения на штрафстоянку.

штрафы, ПДД, КоАП, эвакуаторы, ГИБДД
1 февраля 2019
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