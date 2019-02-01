Как ГИБДД оставляет водителей без «прав» и машин за езду в линзах

Водителям со слабым зрением рулить можно, но с условием, что они применяют при этом очки или контактные линзы — приспособления, улучшающие зрение. В «правах» у таких людей в строке, предназначенной для особых отметок, вписано: «очки-линзы» или что-то подобное.

Инспектора ГИБДД на эту надпись внимание обращают не очень часто, поскольку многие водители с плохим зрением используют не очки, а контактные линзы. Но если полицейский по каким-то своим причинам захочет испортить жизнь водителю-линзоносцу или желает «стрясти» с последнего взятку, легкий способ докопаться у служивого есть и об этом следует помнить каждому, садящемуся за руль слабовидящему гражданину.

Оговоримся, что подобные «наезды» практикуют, преимущественно, провинциальные работники ДПС, при чем чаще всего в отношении водителей из других регионов.