Нужно ли пропускать машины, перестраивающиеся с полосы разгона

Большинство аварий и просто конфликтов на дороге случается не только из-за нарушений ПДД, но и от неуважения водителей друг к другу. Но проблем и недопонимания вполне можно избежать, соблюдая простые правила.
Максим Строкер

Представим ситуацию: скоростная трасса, к которой примыкает второстепенная дорога. По правой полосе шоссе идет плотный поток транспорта.

Из-за этого авто, желающее влиться в него, ускоряется по полосе разгона, ускоряется и… вынуждено тормозить практически до полной остановки: полоса разгона закончилась, а встроиться в поток возможность так и не представилась.

С точки зрения ПДД в подобной ситуации нет ничего предосудительного. Пункт 8.10 Правил прямо говорит, что «при наличии в месте въезда на дорогу полосы разгона водитель должен двигаться по ней и перестраиваться на соседнюю полосу, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге». Не смог встроиться — твои проблемы.

Едущие по трассе не обязаны относиться к твоим трудностям с пониманием. К чему это порой приводит на практике. Даже если полоса разгона у тебя закончилась, выехать на шоссе тебе все равно надо, как ни крути — не ждать же «просвета» в потоке до следующего утра!

И начинает такая машина потихоньку, по чуть-чуть «высовывать нос» на правую полосу трассы. В расчете, что в какой-то момент у кого-то из едущих там водителей сдадут нервы и он, опасаясь столкновения с «вылезающим» остановится и пропустит его.

Подобные ситуации приводят к двум сценариям. Либо в неожиданной затормозившую в правой полосе машину врежется идущая следом за ней, либо в этом месте на трассе возникнет затор. Почти полная остановка хотя бы одной полосы движения даже не многополосном шоссе в час пик гарантированно приводит к «пробке».

Что же делать, чтобы избежать подобного развития событий? Ведь и пробки, и аварии — это плохо для всех. Для этого достаточно чтить не только букву ПДД, но и их дух — требование обеспечения общей безопасности дорожного движения. Приближаешься по правой полосе шоссе к участку с полосой разгона — перестройся, по возможности, левее, особенно если видишь что с прилегающей дороги на трассу пытается въехать другая машина!

Подобное поведение водителей наблюдается повсеместно в странах, где культура вождения имеет уже чуть ли не столетнюю историю. Пора и нам уже «повзрослеть» в этом направлении…

превышение скорости, штрафы, ПДД, авария, ДТП, трасса, ГИБДД
4 марта 2019
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