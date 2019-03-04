Нужно ли пропускать машины, перестраивающиеся с полосы разгона

Представим ситуацию: скоростная трасса, к которой примыкает второстепенная дорога. По правой полосе шоссе идет плотный поток транспорта.

Из-за этого авто, желающее влиться в него, ускоряется по полосе разгона, ускоряется и… вынуждено тормозить практически до полной остановки: полоса разгона закончилась, а встроиться в поток возможность так и не представилась.

С точки зрения ПДД в подобной ситуации нет ничего предосудительного. Пункт 8.10 Правил прямо говорит, что «при наличии в месте въезда на дорогу полосы разгона водитель должен двигаться по ней и перестраиваться на соседнюю полосу, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге». Не смог встроиться — твои проблемы.

Едущие по трассе не обязаны относиться к твоим трудностям с пониманием. К чему это порой приводит на практике. Даже если полоса разгона у тебя закончилась, выехать на шоссе тебе все равно надо, как ни крути — не ждать же «просвета» в потоке до следующего утра!