Госдума занялась штрафом за превышение скорости на 10 км/ч

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов высказался против уменьшения нештрафуемого лимита превышения скорости.

– Мы видим, как активно обсуждается в СМИ, в интернете, среди автомобилистов и общественных организаций информация о том, чтобы снизить с 20 до 10 км/ч порог, когда не привлекают к административной ответственности водителей за нарушение скоростного режима. Мы слышали позицию фракции большинства, что она против этого. Мы усматриваем в этом не борьбу за безопасность, а желание зарабатывать средства. Мы считаем, что для того, чтобы вообще ставить сейчас этот вопрос, необходимо провести полную ревизию всех дорог в стране: посмотреть, насколько соответствует тот заявленный скоростной режим, который сегодня в качестве ограничительных рамок существует, — заявил депутат Нилов.

Напомним, что ранее заместитель председателя думского комитета по транспорту и строительству, член «Единой России» Владимир Афонский заявил о необоснованности иде по снижению нештрафуемого порога в нынешних условиях. Он сообщил, что нужно систематизировать уже применяемые меры, а не заниматься постоянным инициированием поправок и новшества.