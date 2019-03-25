ГИБДД резко усложняет экзамены на «права»

Руководитель Госавтоинспекции генерал Михаил Черников обнародовал некоторые подробности грядущей реформы приема экзаменов на «права».

— Изменения коснутся экзаменационных маршрутов. Вместо применяемого в настоящее время маршрута со строго определенными направлениями движения, местами разворотов и поворотов, проектом изменений предусмотрен перечень улиц и дорог, в пределах которых и будет проводиться экзамен. Таким образом, экзаменуемый не сможет заранее заучить маршрут, — сообщил он в эфире ведомственной радиостанции.

—Произойдет смещение акцента от применяемой в настоящее время фиксации нарушений ПДД при сдаче практического экзамена к оценке имеющихся у кандидата в водители навыков и умений, необходимых ему для безопасного и самостоятельного управления транспортным средством, — пообещал генерал.

Также, по его словам, изучается возможность расширения перечня экзаменационных задач «теории», вопросы будут проверять не «букву» ПДД, а знание как безопасно действовать в различных дорожных ситуациях.